Mercoledì l' assemblea degli industriali al Priamar con Boccia | Toti e Rixi

primocanale

: #DecretoSicurezza. Da lunedì 5 novembre in Aula ddl conversione: - SenatoStampa : #DecretoSicurezza. Da lunedì 5 novembre in Aula ddl conversione: - Consip_Spa : SAVE THE DATE - Mercoledì 14 novembre, Assemblea pubblica @assistal 'Efficienza energetica 4.0'. Saluto introduttiv… - m_nicolini : RT @AaroiEmac: Mercoledì 14 Novembre #Assemblea Pubblica #Intersindacale. Invitati esponenti del #Governo, dei #GruppiPolitici e delle #Reg… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) 'Un'iniziativa che ospiterà molte voci autorevoli a livello regionale e nazionale per fare il punto sullo stato di salute del mondo dell'impresa nel ponente, in Liguria e in Italia e per affrontare ...