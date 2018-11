Meno sigarette e più sesso per un cuore sano

Alcol - 435mila morti in Italia dal 2008 al 2017/ Le sigarette e la droga hanno ucciso di Meno : In Italia sono morte per Alcol 435mila persone tra il 2008 e il 2017, più di quelli per le sigarette e la droga. L'Alcolismo crea maggiore dipendenza ed è estremamente sottovalutato.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:03:00 GMT)