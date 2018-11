Melbourne | uomo accoltella tre persone in strada | un morto e due feriti

Uomo accoltella passanti a Melbourne - un morto. Le immagini del drammatico corpo a corpo con la polizia : Un Uomo ha appiccato l'incendio alla propria auto ed ha accoltellato tre persone in pieno centro a Melbourne, in Australia, prima di essere raggiunto e colpito dagli agenti di polizia. Una persona è morta.L'Uomo, che versa ora in condizioni critiche, avrebbe provocato l'incendio dell'auto gettando un ordigno esplosivo al suo interno prima di aggredire i passanti. La polizia antiterrorismo è coinvolta ora nelle indagini anche se al ...

