Meghan Markle | lo stop della regina Elisabetta II sulla tiara

Il principe Harry ha raccontato come ha chiesto a Carlo di accompagnare Meghan Markle all'altare : Ti emozionerai come fosse di nuovo il Royal Wedding

Letizia di Spagna - smoking e piedi al naturale : lezione di stile a Meghan Markle : Letizia di Spagna ha partecipato col marito Felipe alla Noche de la Economía Valenciana. Il suo look è impeccabile, una vera e propria lezione di stile per Meghan Markle. La Sovrana spagnola indossa una tuta nera a smoking, firmata Hugo Boss, il suo stilista preferito, che ha già sfoggiato nel 2016. Lei riesce a tradurre un outfit maschile in una raffinata mise estremamente femminile, grazie ad alcuni accessori ben studiati.-- A ...

L'ultimo matrimonio reale è stato ormai cinque mesi fa, eppure il Principe Harry e Meghan Markle fanno ancora parlare di sé. Inevitabile, il Duca e la Duchessa del Sussex sono irresistibili in qualsiasi cosa fanno e dimostrano apertamente di essere fatti l'una per l'altro: per esempio, il 3 ottobre la coppia ha fatto la sua prima visita nella loro ...

Meghan Markle in viaggio : il guardaroba da 150mila euro in dettaglio : I suoi outfit sono andati a ruba e hanno incantato il mondo, specialmente quando mettevano in vista le forme arrotondate della gravidanza. Ma non sono mancati gli errori di stile. Vediamo le mise in ...

Il gesto della regina per Meghan Markle mai fatto per Kate Middleton : Che la regina Elisabetta abbia da sempre un debole per Meghan Markle è cosa nota. Un indizio della simpatia che nutrirebbe la sovrana nei confronti della moglie di Harry l’abbiamo già avuto a pochissimo dal royal wedding: all’inaugurazione di un ponte a Cheshire. Un viaggio solo loro due, senza Harry, per di più a bordo del treno reale, di solito riservato ai membri anziani della royal family. Come ricordano gli esperti, prima di portare Kate ...

Meghan Markle in tour : guardaroba da 150mila euro - sneaker vegane e passi falsi : Meghan Markle in dolce attesa e Harry sono tornati da poco a Londra dopo il tour in Australia, Nuova Zelanda e Fiji. Un viaggio durato 16 giorni durante i quali la Duchessa del Sussex ha sfoggiato ben 30 look, arrivando a cambiarne tre in meno di 24 ore. Come è noto la moglie di Harry ha buon gusto in fatto di vestiti e adora le griffe, tanto che solo per comporre il guardaroba di queste due settimane ha speso 150mila euro circa, esclusi ...

Meghan Markle : la Regina invita la mamma a Natale : La mamma di Meghan Markle ha ricevuto un invito, non ancora reso ufficiale, ma che arriva direttamente dalla Regina ; infatti, secondo quanto si apprende, il giorno di Natale Doria Ragland non lo ...

Meghan Markle - la Regina invita la madre a Natale. Mai fatto per Kate Middleton : La Regina Elisabetta invita al pranzo di Natale Doria Ragland, la madre di Meghan Markle. È la prima volta che la Sovrana concede un tale privilegio, un’offerta che nemmeno i genitori di Kate Middleton hanno mai avuto. Sembra proprio che Elisabetta abbia un debole per la moglie di Harry. A lei perdona ogni cosa, dai vestiti considerati scandalosi al manifestare i propri sentimenti in pubblico per il marito. E ora un altro omaggio che rompe ...

Meghan Markle - la regina invita la madre Doria al Natale reale : ... il padre aveva orchestrato delle paparazzate per guadagnare qualche soldo ed era stato escluso dell'evento, , Doria era lì per sua figlia, commossa e sorridente davanti agli occhi del mondo intero. ...

Meghan Markle - la regina Elisabetta invita la madre Doria per Natale. “Mai fatto con i genitori di Kate” : Ci sarà una novità quest’anno a Natale in casa della Famiglia reale. Secondo alcuni tabloid inglesi, infatti, la regina Elisabetta in persona avrebbe invitato la madre di Meghan Markle, Doria Ragland, a trascorrere le festività nella tenuta di Sandringham. Un caso senza precedenti. Nemmeno ai genitori di Kate Middleton, moglie del principe William, è mai stato concesso l’onore di passare il periodo natalizio nella residenza di ...

Meghan Markle incinta : ecco la foto scattata da Harry : La prima gravidanza di Meghan Markle è seguita dai media inglesi e internazionali con grande attenzione. Dal look sfoggiato in ogni apparizione pubblica che mette in risalto le forme arrotondate dalla dolce attesa alle misure di sicurezza garantite dalla famiglia reale passando per le premure usate nei suoi confronti da un innamoratissimo principe Harry, ogni dettaglio diventa destinatario della curiosità di quanti hanno sempre fatto il tifo per ...

Meghan Markle incinta : Harry condivide la foto più bella : La foto più bella che ritrae Meghan Markle incinta è stata scattata da Harry. Il Royal Tour dei duchi di Sussex si è concluso da poco e Kensington Palace ha deciso di condividere su Instagram un ricordo del viaggio. Si tratta di una foto scattata proprio da Harry, un’istantanea per raccontare la straordinaria avventura di marito e moglie, volati dall’altra parte del mondo a 5 mesi dalle nozze. La foto ritrae Meghan in mezzo alla ...