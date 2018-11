Matteo Salvini estende la sanatoria alle tasse comunali Imu e Tasi

Matteo Salvini - alla Bce eleggono Andrea Enria - l'italiano che lui non voleva : La banca centrale europea cambierà governatore solo nell'ottobre 2019, con la carica di Mario Draghi che dovrebbe andare a un francese: Christine Lagarde o il governatore della Banca di Francia, ...

Centrodestra - il sondaggio che consegna Roma a Matteo Salvini : i numeri che affossano Forza Italia : Sarà anche un gioco, il sondaggio organizzato su centro-destra.it sul prossimo candidato sindaco di Roma, ma alla fine il risultato rischia di togliere il sonno a più di un dirigente di Forza Italia. ...

Silvio Berlusconi - la data del suicidio perfetto di Forza Italia : in piazza contro Matteo Salvini : Forza Italia scende in piazza contro il governo. Due volte. Questo sabato e anche il prossimo. A Torino. È sfida aperta a chi, come i Cinquestelle, vuole bloccare la Tav. E anche alla Lega, che sulla ...

Matteo Salvini conferma la fine dell’amore con Elisa Isoardi : La foto che ha utilizzato Elisa Isoardi per dire sui social la fine della relazione, con Matteo Salvini, lui non l’avrebbe mai pubblicata. “Non ho mai parlato della mia vita privata, non inizierò a farlo adesso. Ma non mi vergogno di avere amato. Per mio carattere alcune cose me le tengo per me, sul mio telefonino e nei miei ricordi. Ognuno è fatto a suo modo: è stata una cosa molto bella, come tutte le cose può avere un inizio e una ...

Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini per diffamazione - ha detto “clandestini africani” invece di “migranti” : Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini (Repubblica) – diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. Don Massimo Biancalani, il prete di Vicofaro simbolo dell’accoglienza ai migranti, ha presentato una querela contro Matteo Salvini. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno. Nella querela, annunciata a inzio settembre e depositata alcuni giorni fa, vengono contestati al ministro degli Interni due commenti ...

Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia : Matteo Salvini risponde in modo pungente ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia d’amore A suon di post su Instagram la storia di Salvini e Isoardi si è conclusa, qualche ora fa la bella presentatrice con una foto su instagram spiegava a tutti la fine della storia d’amore con il leader della Lega. Salvini dal canto suo, visto la viralità della notizia, direttamente dall’Africa, dove si trova per lavoro; decide di scrivere ...

Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini per diffamazione - ha detto “clandestini africani” invece di “migranti” : Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini (Repubblica) – diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. Don Massimo Biancalani, il prete di Vicofaro simbolo dell’accoglienza ai migranti, ha presentato una querela contro Matteo Salvini. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno. Nella querela, annunciata a inzio settembre e depositata alcuni giorni fa, vengono contestati al ministro degli Interni due commenti ...

Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia : Matteo Salvini risponde in modo pungente ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia d’amore A suon di post su Instagram la storia di Salvini e Isoardi si è conclusa, qualche ora fa la bella presentatrice con una foto su instagram spiegava a tutti la fine della storia d’amore con il leader della Lega. Salvini dal canto suo, visto la viralità della notizia, direttamente dall’Africa, dove si trova per lavoro; decide di scrivere ...

Matteo Salvini : "Elisa Isoardi? Sono single ma non sul mercato" (video) : Doppietta tv per Matteo Salvini, al centro del gossip, in questi giorni, per la fine della sua triennale relazione con Elisa Isoardi. Oltre ai temi legati alla strettissima attualità politica, il vicepremier, ospite ieri, di 'Pomeriggio 5', ha risposto alle domande della padrona di casa, Barbara D'Urso, che riguardano la sua vita privata:prosegui la letturaMatteo Salvini: "Elisa Isoardi? Sono single ma non sul mercato" (video) pubblicato su ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi perché si sono lasciati? Gelosia e nuovi e presunti flirt : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati, il gossip impazza: emergono nuove indiscrezioni sulla fine della loro relazione Da quando Elisa Isoardi ha comunicato di aver chiuso la sua relazione con Matteo Salvini, giornali e siti di gossip hanno riportato la notizia aggiungendo, di volta in volta, nuovi dettagli alla storia. L’ultimo, per esempio, […] L'articolo Matteo Salvini e Elisa Isoardi perché si sono lasciati? Gelosia e ...

Stop prescrizione. Vince Matteo Salvini : tutto rinviato al 2020 : Grillini ancora una volta costretti a stare alle regole dell’unico leader Matteo Salvini. Lo Stop della prescrizione dopo il primo

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : 'Non mi rovinerà la festa' - il gesto del gelo istituzionale : 'Questa giornata è troppo bella per me, Luigi Di Maio e compagni non riusciranno a rovinarmela'. Il retroscena del Corriere della Sera su Matteo Salvini , nel giorno dell'approvazione del Dl Sicurezza-...

Luigi Di Maio e l’ultimatum a Matteo Salvini : stop prescrizione o salta tutto : Suona come un “ultimatum”. “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il contratto di governo”. Così il vice premier Luigi

Luigi Di Maio “ricatta” Matteo Salvini : stop prescrizione o salta tutto : Suona come un “ricatto”. “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il contratto di governo”. Così il vice premier Luigi