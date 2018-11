Marchisio e non solo | campioni del calcio in campo per “Un Gol per la ricerca AIRC”

Marchisio - il primo gol con lo Zenit non basta a evitare il ko : SAN PIETROBURGO, Russia, - Non basta Claudio Marchisio allo Zenit San Pietroburgo. Nonostante il vantaggio siglato dall'ex Juve a inizio ripresa, la squadra allenata da Semak si è arresa per 2-1 in ...

Marchisio e i suoi fratelli - in Russia con amore ma non tutte le storie sono state a lieto fine : C'è una campagna di Russia che non evoca spargimenti di sangue. È quella intrapresa da Claudio Marchisio, che dopo aver rescisso il contratto con la Juve ha accettato l'offerta dello Zenit di San Pietroburgo. Oggi sarà ufficialmente presentato a San Pietroburgo. L'allenatore Semak gli ha affidato le chiavi del gioco di una squadra che al momento guida la classifica con due punti di vantaggio sullo Spartak Mosca di un altro italiano, Massimo ...

Juventus - sfogo Marchisio 'Passato per infortunato - non lo sono mai stato' : Quello che ti rimane, però, non sono solo le vittorie, ma i rapporti umani instaurati con i compagni, la città, i tifosi, non solo quelli di Torino, ma di tutta Italia e di tutto il mondo, emozioni ...

I Marchisio lasciano Torino : 'Se è un arrivederci? A Torino sicuramente. Alla Juventus? Non lo so' : La famiglia Marchisio in partenza. Instagram Poco dopo le 9.30, dagli scali privati di Caselle, Claudio Marchisio ha salutato il suo mondo. È salito con la moglie Roberta e i figli Davide e Leonardo su un aereo riempito da dodici valigie destinazione San Pietroburgo: lo aspetta una nuova vita, l'ultima da calciatore dopo quasi 25 ...

Marchisio - che frecciata alla Juve : “dispiace che sia passato per infortunato quando non lo sono mai stato” : L’ex centrocampista della Juventus ha lanciato una stilettata al suo vecchio club prima di partire per la Russia “Dispiace solo essere passato a volte per infortunato perché non lo sono mai stato, ma questo fa parte del nostro lavoro. Quindi spetta soltanto a me iniziare questa nuova avventura e allenarmi come ho sempre fatto e dimostrarlo poi sul campo“. Instagram @robysinopoli Lo ha detto l’ex centrocampista della ...

