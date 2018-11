Mara Maionchi e Manuel Agnelli | lite a X Factor 2018 per un concorrente

Mara Maionchi Attacca Adriano Celentano! Volano Offese! : Mara Maionchi non le manda a dire ed offende pesantemente Adriano Celentano, chiamandolo falso e moralista! per quale motivo la donna si è accanita con il cantante? Svelato il motivo! L’astio sorto tra Mara Maionchi ed Adriano Celentano, ha inizio quando a causa dell’esclusione di Asia Argento da “X Factor”, il cantante ha scritto una missiva indirizzata alle agenzie stampa. Il molleggiato in sostanza ha criticato gli ...

A casa di Mara Maionchi : Vi siete mai chiesti com’è la casa di un personaggio famoso? Gli arredi, lo stile, il gusto. E com’è un vip nell’intimità di casa sua? Magari mentre cucina o gioca con il suo cane. La rubrica AcasaDi risponde proprio a questa curiosità. Ci intrufoliamo dentro le case di conduttori televisivi, attrici, cantanti e sportivi per farveli conoscere sotto una nuova veste, più casalinga e informale. Sbirciamo in tutte le stanze, dal salotto alla camera ...

Le assegnazioni di Mara Maionchi - Fedez e Lodo Guenzi per il 3° Live Show nel daily di X Factor del 5 novembre : Giovedì durante il secondo Live Show di X Factor hanno dovuto abbandonare la gara i Red Bricks Foundation (Gruppi), dopo essersi sfidati con Emanuele Bertelli (Under Uomini). Questa settimana la preparazione dovrà essere svolta ancora con più concentrazione e le scelte dei brani, come spesso hanno dichiarato i giudici, saranno decisive. Nel daily di X Factor del 5 novembre abbiamo conosciuto le assegnazioni di Mara Maionchi per gli Under ...

Mara Maionchi - parolaccia mia : "A scuola ero un somaro - poi ho cambiato musica" : Milano, 4 novwembre 2018 - «Con l'inglese mi avete rotto i ... Da quando mi sono liberata, in tv è andata molto meglio». Mara Maionchi , bolognese trapiantata a Milano, vive a 77 anni il momento di ...

X Factor - Lodo Guenzi : “La lite con Mara Maionchi? Si discute ma poi ci si scusa senza doverne fare un caso” : Non era passata inosservata la reazione indispettita di Mara Maionchi contro il nuovo giudice di X Factor, Lodo Guenzi. Nell’ultima puntata del talent show, Mara si era scagliata contro il cantante de Lo Stato Sociale mandandolo a quel paese e dicendogli, senza troppi giri di parole, di “non dire cavolate“. A scatenare la dura reazione della produttrice discografica era stata l’arringa con cui Lodo stava cercando di ...

Lodo Guenzi sullo scontro con Mara Maionchi : «Mi ha chiesto scusa» : Lodo Guenzi torna sullo scontro verbale che l'ha visto protagonista con Mara Maionchi , o meglio sua vittima, nell'ultima puntata di Xfactor. La produttrice discografica si era scagliata contro il ...

Mara Maionchi attacca Lodo Guenzi a X Factor : 'Ma che c.... dici?' : La seconda puntata dei Live di X Factor ha acceso gli animi della giuria, in particolare quello di Mara Maionchi: la vulcanica veterana del talent show trasmesso da Sky ha risposto a muso duro al ...

X Factor 12 - seconda puntata : scintille tra Mara Maionchi e Lodo Guenzi | Video : L’inserimento di Lodo Guenzi nel cast di X Factor 12 non è stato di certo facile. Il leader de Lo Stato Sociale è stato osteggiato prima dal pubblico, che avrebbe voluto la conferma di Asia Argento, e poi dai giudici, in particolare da Mara Maionchi. Lodo, inoltre, ha dovuto confrontarsi con degli artisti che non sono stati scelti da lui. Ecco perché alcune scelte nei Live del talent show appaiono ingiustificate. Il frontman de Lo Stato ...

Nitro ospite della MaionchI : 'Mara sei magnifica' - lei : 'Sembra un vichingo' (Video) : Mara MaionchI incontra la nuova musica italiana. Questa sera, infatti, su Sky Uno andra' in onda la penultima puntata di 'Mara Impara', il nuovo format televisivo che ha permesso alla popolarissima discografica, nonché la più apprezzata tra i giudici di X Factor, di confrontarsi con alcuni esponenti della nuova scena musicale del bel paese, da lei giudicati interessanti. Ovviamente se si parla di nuova musica italiana si parla principalmente di ...

Red Bricks Foundation eliminati da X Factor - Fedez chiama il tilt tra Mara Maionchi e Lodo Guenzi : I concorrenti di X Factor 2018 restano in 10, 2 sono coloro che hanno abbandonato il programma. Dopo la prima eliminazione di Matteo Costanzo, la seconda è giunta nel corso secondo Live Show in diretta questa sera, giovedì 1° novembre, in esclusiva su Sky Uno. A lasciare il programma dopo la seconda puntata è il gruppo dei Red Bricks Foundation. Due le manche anche per il secondo Live Show. Nella prima manche si sono esibiti sei ...