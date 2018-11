Manovra | Wwf | “Il cambiamento inizi dall’Ambiente”

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 novembre 2018) Bisogna colorare di verde una finanziaria grigia. Lo chiede il Wwf che rileva come nella2019 “si resta sull’ordinario destinando alle politiche ambientali (difesa del mare e del suolo, bonifiche, aree protette, Ispra e Cites, commercio internazionale di specie protette) 522 milioni di euro, pari a solo l’1,2% dell’ammontare complessivo della finanziaria (44,3 miliardi di euro, secondo il Servizio Studi della Camera e del Senato). Il Wwf e’ convinto che “sostenibilita’ ambientale e tutela della natura d’Italia, possano essere anche un volano per l’economia (l’Italia e’ il paese con la biodiversita’ piu’ ricca d’Europa), per valorizzare e mettere in sicurezza il Paese, e si rivolge al governo chiedendo atti concreti e significativi in favore dell’ambiente”. In particolare, per ...