Manovra | Tria | No a patrimoniale | sarebbe suicidio Bankitalia | Spread

Manovra - Tria : stime Ue non giustificate : 12.46 "A 1,2% di crescita non può corrispondere il 2,9% di deficit.Sono stime non giustificate"dice il ministro Tria delle stime Ue,spiegando che se "polemica c'è è tecnica Moscovici non c'entra". Sullo spread,dice:preoccupa se viene mantenuto così,a lungo. Va monitorato e comunque"non può dipendere dal disavanzo per il 2019 al 2,4%".Esclude la patrimoniale,"sarebbe un suicidio",e una Manovra correttiva.Sulle banche:"Se necessario interverremo ...

Manovra - Tria : crisi banche da scongiurare in tutti i modi : La crisi di una o più banche è un 'evento da scongiurare in tutti i modi', secondo il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Manovra - Tria : “Ne serviva più incisiva - ma necessario equilibrio conti. Stabilità finanziaria solo con stabilità sociale” : La Manovra? Avrebbe dovuto essere ancora più espansiva e più incisiva. A dirlo è il ministro per l’Economia Giovanni Tria che in audizione in Parlamento ha spiegato la legge di Bilancio del governo partendo da quello che definisce un “concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza stabilità sociale”. Un modo per sottolineare quanto è importante il reddito di cittadinanza per la lotta alla povertà, i cui dati ...

Tria conferma i fondamentali della Manovra. Di Maio ribadisce : il Governo non cadrà : Le misure che il Governo ha messo a punto rappresentano un percorso di politica economica che aiuterà il Paese a crescere". " Ribadisco un concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza ...

Tria conferma i fondamentali della Manovra. Di Maio ribadisce : il Governo non cadrà : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua a difendere a spada tratta la Manovra, ricordando che 'il Governo è stato autorizzato dal Parlamento ad un indebitamento del 2,4% nel 2019 e il

Manovra Finanziaria 2019 - la conferma del ministro Tria e di Di Maio : il deficit sarà al massimo il 2 - 4% - : Il ministro dell'Economia in audizione in Parlamento: "Il rallentamento rafforza gli obiettivi della legge di bilancio". Di Maio: "Ridurremo il debiti con interventi che ridanno diritti ai cittadini". Oggi vertice a ...

Tria : rallentamento economia rafforza ragioni Manovra : Le previsioni economiche contenute nella NAdef rischiano di essere già sorpassate alla luce del rallentamento che sta evidenziando l'economia. Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, non ne fa mistero e nell'audizione tenuta oggi in parlamento sulla Manovra 2019, ha sottolineato come "la stima flash di Istat e le prime evidenze del terzo trimestre mostrano ...

Manovra - Tria : governo conferma pilastri : Il rallentamento dell'economia rafforza "gli obiettivi della Manovra: contrastare il rallentamento della crescita e fornire uno stimolo con gli investimenti pubblici". "Per il prossimo anno si stima ...

Manovra : Tria 'resterà nei pilastri fondamentali - rallentamento Pil ne rafforza ragioni' : Tria ha ammesso che 'le evidenze relative al terzo trimestre mostrano un ulteriore peggioramento delle condizioni dell'economia rispetto a fine settembre' quando è stata predisposta la Nota di ...