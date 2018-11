Manovra | Tria | “Ne serviva più incisiva | ma necessario equilibrio conti Stabilità

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 novembre 2018) La? Avrebbe dovuto essere ancora più espansiva e più. A dirlo è il ministro per l’Economia Giovanniche in audizione in Parlamento ha spiegato la legge di Bilancio del governo partendo da quello che definisce un “concetto fondamentale: non esisteeconomica senzasociale”. Un modo per sottolineare quanto è importante il reddito di cittadinanza per la lotta alla povertà, i cui dati “sono inaccettabili“, dice il ministro. “Ci rendiamo conto – ribadiscedavanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato – che i problemi rilevati richiederebbero unaespansiva piùma è statotrovare un corretto bilanciamento tra lafinanziaria e sociale, entrambe necessarie”. Quanto all’altro pilastro della, la riforma delle pensioni con quota 100, serve ...