Manovra | la crescita 2019 appesa al “miracolo” del piano sugli investimenti

Manovra - per Commissione Ue governo troppo ottimista su crescita. Debito e deficit rivisti al rialzo : Se non altro, per non voler dare addosso troppo all'Italia, per il fatto che, complice anche la guerra commerciale lanciata da Donald Trump, è la stessa economia globale a riportare un rallentamento.

Manovra - la Commissione Ue corregge al ribasso le stime del governo : “Italia ultima per crescita nel 2019” : Secondo Bruxelles i piani di crescita contenuti nella Manovra del governo italiano sono sin troppo ottimistici. È quello che emerge dalle previsioni d’autunno della Commissione Ue, secondo cui l’Italia si conferma ultima per crescita in tutta Europa sia per il 2018 che per il 2019 e il 2020. Con l’1,1% del nostro Paese, quest’anno persino la Gran Bretagna, nonostante le difficoltà legate alla Brexit, è riuscita a fare meglio, con ...

Ue taglia stime di crescita e alza il deficit italiano. Moscovici : 'se la Manovra cambiasse...' : 'E' a causa delle misure previste dal governo nella manovra' si spiega. Le previsioni sono state fatte sulla base del documento programmatico di bilancio del 16 ottobre - Un altro giorno sotto la ...

Manovra - Conte : "Se la crescita sarà inferiore faremo tagli alla spesa" : Il presidente del Consiglio rassicura che se la crescita non rispetterà la previsioni sul deficit e sul debito scatteranno meccanismi di Contenimento. Poi, ne è sicuro, lo spread scenderà

Manovra - Conte : 'Se la crescita sarà inferiore faremo tagli alla spesa' : "Io ho l'onere di operare una sintesi politica ma non litighiamo affatto", ha ribadito. Prescrizione, riforma sacrosanta - "La riforma della prescrizione? Uno Stato che non riesce a terminare un ...

'Manovra debole - così la spesa non assicura la crescita' : da Assisi Boccia attacca il Governo : L'economia di mercato è sempre rivoluzionaria, ed è dalle rivoluzioni che deriva la ragionevole speranza di un futuro migliore. La stasi non significa certezza. Al contrario, la stasi aumenta l'...

Manovra - Conte : misure contenimento se crescita non sarà quella prevista : «Sia la riforma della Fornero sia il reddito di cittadinanza partiranno nei primi mesi del 2019», conferma il premier ospite della puntata di “Dimartedì” (La 7) in onda stasera...

Conte sulla Manovra : «Se non ci sarà crescita - ricorreremo a tagli di spesa» : La dichiarazione del premier alla trasmissione «Dimartedì». «Se tornassi indietro terrei lo spread più basso. Ma non dipende da me»

Manovra - Boccia : su crescita ancora segnali di grande debolezza : A volte lo dimentichiamo e lo dimentica anche la politica». Il presidente di Confindustria ha evidenziato che «Eicma diventa lo specchio del Paese», visto che l'Italia «è un grande Paese esportatore, ...

Ma è un'illusione pensare che questa Manovra spinga la crescita : Se la maggioranza politica continua, ad esempio, a pensare che lo Stato possa sopperire a quello che non fanno i privati, sbaglia. Sarà pure banale dirlo, ma normalmente a orientare le scelte di un ...

Manovra - i conti non tornano : così lo spread si mangia la crescita immaginata dal governo : L'esecutivo prevede di segnare un +1,5% nel corso del 2019, grazie all'extra-deficit che stimolerà l'economia. Ma l'economista Blanchard, ex del Fmi, smonta i piani: anche ammettendo l'effetto benefico delle misure, il caro-rendimenti dei Btp rischia di portare il Paese in Fonte Repubblica.it ...

Manovra - Travaglio vs Gualmini (Pd) : “Scoprite la ricetta per la crescita sempre e solo quando non siete più al governo” : “Io preoccupato di questa Manovra? Lo sono come come tutti e come lo ero l’anno scorso, due anni fa, tre anni fa, quando le 6-7 banche che fallirono una dopo l’altra furono lasciate sotto il tappeto”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “All’epoca bisognava raccontare agli italiani che stavamo da Dio, perché c’era il referendum di Renzi. Poi arrivò Gentiloni che ...

Mattarella al governo : confronto con l’Ue Replica : serve crescita Capire la Manovra Pensioni e reddito - cosa (non) cambia : La missiva accompagna la firma del disegno di legge di Bilancio, ieri trasmesso alle Camere. Palazzo Chigi: «Con Ue dialogo proficuo»

Manovra - Mattarella scrive a Conte 'Sviluppare dialogo costruttivo con l Ue'. Conte 'Vogliamo rilanciare la crescita' : ll presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'autorizzare la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio , invita il governo a mantenere vivo il confronto con Bruxelles. 'È ...