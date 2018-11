ilnotiziangolo

: #Manifest: occhi puntati sugli episodi 12 e 13 | SPOILER - morganbarraco : #Manifest: occhi puntati sugli episodi 12 e 13 | SPOILER -

(Di venerdì 9 novembre 2018)& news – Sappiamo davvero già tutto della serie Tv? Il mistero dei passeggeri scomparsi sembra ormai tutto fin troppo chiaro, almeno a grandi linee. Eppure dobbiamo aspettarci presto uno stravolgimento totale della trama, come ci suggeriscono glisu. In particolare si parla di due, che introdurranno alcune novità.e anticipazioni: le carte non sono ancora state svelate? I fan del nuovo show, in onda in Italia su Premium Crime, promette colpi di scena senza fine. E chi crede di avere già la verità in tasca si dovrà ricredere molto presto. Finora abbiamo scoperto come ogni passeggero del volo 878 sia connesso con un’entità superiore, che fin dalle prime puntate ha preso di mira i sopravvissuti. Mentre la vita di Cal sembra compromessa dalla sparizione dei passeggeri, sembra che non dovremo aspettarci altre ...