Manchester City | Raheem Sterling rinnova il contratto fino al 2023

Manchester City - Guardiola : “Scandalo Football Leaks? Mi fido del club” : C’è il derby, c’è la sfida con lo United, in casa Manchester City però è un altro il tema che tiene banco. Da giorni si parla delle rivelazioni di Football Leaks, del trattamento di favore che gli inglesi avrebbero ricevuto dalla Uefa per le violazioni del fair-play finanziario, ma Pep Guardiola non vuole lasciarsi trascinare nelle polemiche. “Se la gente vuole minare quello che abbiamo fatto, nessun problema. Io ho ...

Manchester City - Guardiola si prepara al derby con lo United : “per noi è sempre difficile batterli” : L’allenatore catalano ha parlato in conferenza in vista del derby con lo United, sottolineando come sarà una partita complicata da vincere “Il derby significa molto per i tifosi, giocare contro il Manchester United è sempre speciale, anche se siamo a novembre. Forse la partita di ritorno sarà più importante, noi ora siamo in un buon momento, così come loro. Se riesci a vincere a Torino, vuol dire che sei forte. Ho visto una ...

Champions League - Manchester City straripante. Bayern facile sull'Aek : Si chiude la due giorni di Champions League. Il mercoledì europeo si era aperto con la vittoria della Roma sul campo del Cska Mosca . Nelle gare dell 21, il Bayern Monaco batte l'Aek Atene 2-0; nell'...

Risultati Champions League – Manchester City a valanga - uragano Real Madrid : Bayern ok con l’Aek : Il Manchester City annienta lo Shakhtar, così come il Real Madrid che non lascia scampo al Viktoria Plzen. Bene il Bayern, pari per Lione e Benfica Serata ricca di gol e di emozioni in Champions League, con Manchester City e Real Madrid a fare la parte del leone. Gli inglesi seppelliscono sotto sei reti lo Shakhtar Donetsk, mai in partita e colpevoli di arrendersi troppo presto agli uomini di Guardiola. Tripletta per Gabriel Jesus, con gli ...

Sterling inciampa - per l'arbitro di Manchester City-Shakhtar Donetsk è rigore. VIDEO : L'episodio ha fatto il giro della Rete in men che non si dica. E a rivederlo bene, a ragione. È il 24' di Manchester City-Shakhtar Donetsk : Sterling si invola verso la porta difesa da Pyatov. A un ...

Kassai inventa un rigore assurdo per il Manchester City : Ne ha combinata un’altra L’arbitro Kassai ne ha combinata un’altra. Clamorosa. Macroscopica. L’arbitro di Napoli-Liverpool, ma soprattutto l’arbitro che due anni fa scippò la permanenza in Champions al Bayern Monaco di Carlo Ancelotti: al ritorno dei quarti di finale convalidò due gol del Real Madrid segnati da Cristiano Ronaldo in evidente fuorigioco ed espulse ingiustamente Vidal. E infatti poche settimane fa, in ...

Champions League - rigore tutto da ridere per il Manchester City : la svista di Kassai è clamorosa [VIDEO] : Raheem Sterling inciampa da solo nell’area di rigore dello Shakhtar Donetsk, inducendo il direttore di gara a fischiare un clamoroso penalty Cercasi disperatamente VAR in Champions League, l’errore di Kassai in Manchester City-Shakhtar Donetsk è infatti clamoroso. Raheem Sterling si presenta davanti a Pyatov a metà primo tempo, inciampando da solo sul terreno di gioco. L’arbitro ungherese non si accorge di nulla e fischia ...

Probabili Formazioni Manchester City vs Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 07-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Shakhtar, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 21.00: Assente De Bruyne nei Cityzens; negli ucraini qualche cambio rispetto al match precedenteLa 4^giornata del Gruppo F della UEFA Champions League mette di fronte all’Ethiad Stadium i padroni di casa del Manchester City e lo Shakhtar Donetsk.Come arrivano Manchester e Shakhtar?I Cityzens arrivano dal risultato tennistico sul Southampton ...

Man City - Sané : 'United? No - sono nella sponda giusta di Manchester' : Leroy Sané , esterno offensivo del Manchester City , parla a Sky Sport , smentendo un suo eventuale passaggio allo United : 'Non succederà. Nel modo più assoluto. sono felice qui e sono nella sponda giusta'

Mancini 'pagato al nero' : il Manchester City si prende gioco del fair play : La domanda, che non va rivolta solo a lui bensì a buona parte del mondo non solo sportivo: ma i soldi son sempre così pochi da non bastare mai? Perché la tentazione di averne sempre di più, anche in ...

Football Leaks - così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci : I due club tra i più potenti del mondo violano le regole del fair play finanziario. Ma grazie all’aiuto di Platini e Infantino non sono stati esclusi dalla Champions. Ecco cosa rivelano i documenti esclusivi Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio" Football Leaks, l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori " Football Leaks, Roberto Mancini e i pagamenti offshore ai ...

