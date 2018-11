Manchester City | Guardiola | “Scandalo Football Leaks? Mi fido del club”

Manchester City - Guardiola si prepara al derby con lo United : “per noi è sempre difficile batterli” : L’allenatore catalano ha parlato in conferenza in vista del derby con lo United, sottolineando come sarà una partita complicata da vincere “Il derby significa molto per i tifosi, giocare contro il Manchester United è sempre speciale, anche se siamo a novembre. Forse la partita di ritorno sarà più importante, noi ora siamo in un buon momento, così come loro. Se riesci a vincere a Torino, vuol dire che sei forte. Ho visto una ...

Premier League - dove vedere Manchester City-Manchester United in Tv : Si respira aria di derby in Premier League dove nel weekend in arrivo è in programma la 12esima giornata. All’Etihad Stadium si sfidano infatti il City di Pep Guardiola e il Manchester United di Josè Mourinho, entrambe reduci da due vittorie importanti in Champions League. dove vedere Manchester City-Manchester United Tv streaming – Come seguire […] L'articolo Premier League, dove vedere Manchester City-Manchester United in Tv ...

Champions League - Manchester City straripante. Bayern facile sull'Aek : Si chiude la due giorni di Champions League. Il mercoledì europeo si era aperto con la vittoria della Roma sul campo del Cska Mosca . Nelle gare dell 21, il Bayern Monaco batte l'Aek Atene 2-0; nell'...

Risultati Champions League – Manchester City a valanga - uragano Real Madrid : Bayern ok con l’Aek : Il Manchester City annienta lo Shakhtar, così come il Real Madrid che non lascia scampo al Viktoria Plzen. Bene il Bayern, pari per Lione e Benfica Serata ricca di gol e di emozioni in Champions League, con Manchester City e Real Madrid a fare la parte del leone. Gli inglesi seppelliscono sotto sei reti lo Shakhtar Donetsk, mai in partita e colpevoli di arrendersi troppo presto agli uomini di Guardiola. Tripletta per Gabriel Jesus, con gli ...

Sterling inciampa - per l'arbitro di Manchester City-Shakhtar Donetsk è rigore. VIDEO : L'episodio ha fatto il giro della Rete in men che non si dica. E a rivederlo bene, a ragione. È il 24' di Manchester City-Shakhtar Donetsk : Sterling si invola verso la porta difesa da Pyatov. A un ...

Kassai inventa un rigore assurdo per il Manchester City : Ne ha combinata un’altra L’arbitro Kassai ne ha combinata un’altra. Clamorosa. Macroscopica. L’arbitro di Napoli-Liverpool, ma soprattutto l’arbitro che due anni fa scippò la permanenza in Champions al Bayern Monaco di Carlo Ancelotti: al ritorno dei quarti di finale convalidò due gol del Real Madrid segnati da Cristiano Ronaldo in evidente fuorigioco ed espulse ingiustamente Vidal. E infatti poche settimane fa, in ...

Champions League - rigore tutto da ridere per il Manchester City : la svista di Kassai è clamorosa [VIDEO] : Raheem Sterling inciampa da solo nell’area di rigore dello Shakhtar Donetsk, inducendo il direttore di gara a fischiare un clamoroso penalty Cercasi disperatamente VAR in Champions League, l’errore di Kassai in Manchester City-Shakhtar Donetsk è infatti clamoroso. Raheem Sterling si presenta davanti a Pyatov a metà primo tempo, inciampando da solo sul terreno di gioco. L’arbitro ungherese non si accorge di nulla e fischia ...

Probabili Formazioni Manchester City vs Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 07-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Shakhtar, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 21.00: Assente De Bruyne nei Cityzens; negli ucraini qualche cambio rispetto al match precedenteLa 4^giornata del Gruppo F della UEFA Champions League mette di fronte all’Ethiad Stadium i padroni di casa del Manchester City e lo Shakhtar Donetsk.Come arrivano Manchester e Shakhtar?I Cityzens arrivano dal risultato tennistico sul Southampton ...

Man City - Sané : 'United? No - sono nella sponda giusta di Manchester' : Leroy Sané , esterno offensivo del Manchester City , parla a Sky Sport , smentendo un suo eventuale passaggio allo United : 'Non succederà. Nel modo più assoluto. sono felice qui e sono nella sponda giusta'

Mancini 'pagato al nero' : il Manchester City si prende gioco del fair play : La domanda, che non va rivolta solo a lui bensì a buona parte del mondo non solo sportivo: ma i soldi son sempre così pochi da non bastare mai? Perché la tentazione di averne sempre di più, anche in ...

Football Leaks - così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci : Un commercialista vicentino, professore di Economia all'università di Bologna, che pochi anni dopo aver lasciato la Uefa finirà dall'altra parte della barricata: consulente nel Milan sui temi del ...

Football Leaks - così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci : I due club tra i più potenti del mondo violano le regole del fair play finanziario. Ma grazie all’aiuto di Platini e Infantino non sono stati esclusi dalla Champions. Ecco cosa rivelano i documenti esclusivi Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio" Football Leaks, l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori " Football Leaks, Roberto Mancini e i pagamenti offshore ai ...

Football Leaks - Roberto Mancini e i pagamenti offshore ai tempi del Manchester City : Una società nel paradiso fiscale di Mauritius per l'attuale ct della nazionale quando allenava la squadra inglese Football Leaks, così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci" Football Leaks, l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori " Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio"

Il Manchester City schianta il Southampton (6-1) - Guardiola solo in vetta alla Premier League : Partita dominata Il Manchester City lancia un segnale inequivocabile alla Premier League, e sembra non risentire delle indiscrezioni di Football Leaks 2.0. Il 6-1 con cui gli uomini di Guardiola hanno steso il Southampton è un risultato eloquente, e il fatto che sia la vittoria numero 9 in 11 partite stagionali dice tutto sulla forza dei campioni in carica, ormai arrivati a livelli assoluti per qualità di gioco in entrambe le fasi. Non a caso, ...