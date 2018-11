Maltempo | un decalogo per la spesa salva-clima

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 novembre 2018) Arriva ilper aiutare gli italiani a combattere personalmente il cambiamentotico a tavola. L’iniziativa e’ della Coldiretti in occasione dell’apertura del farmers’ market metropolitano coperto di Milano in via Friuli 10 con la partecipazione, fra gli altri, del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, del direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Con quasi 4 italiani su dieci (37%) che hanno paura del cambiamentotico secondo l’ultima indagine Bei, e’ possibile tagliare le emissioni di gas ad effetto serra di oltre mille chilogrammi (CO2 equivalenti) all’anno per famiglia con semplici accorgimenti nelladi tutti i giorni – sostiene la Coldiretti – attraverso uno stile di vita responsabile e attento all’ambiente. Nella rete di Campagna ...