Maltempo | lo ' spot' di Di Maio | io a Natale vacanze in Veneto

Maltempo : riaperta la Aurelia tra Noli e Spotorno : E’ stata riaperta in serata la statale Aurelia tra Noli e Spotorno che era stata chiusa ieri per la caduta di massi da una parete che fiancheggia la strada. L’intervento, coordinato da Anas, ha permesso di mettere in sicurezza il costone roccioso e di riaprire la statale. L'articolo Maltempo: riaperta la Aurelia tra Noli e Spotorno sembra essere il primo su Meteo Web.