Maltempo Liguria | danni alla celebre piazzetta di Portofino - Sky TG24

Il Maltempo non dà tregua alla Liguria : cede la piazzetta a Portofino - allagamenti a Rapallo : Il maltempo non dà tregua alla Liguria: a Portofino si è verificato un cedimento nella piazzetta, a causa delle precipitazioni delle scorse ore. Le piogge hanno fatto gonfiare il rio Fondaco che corre sotto il selciato a ciottoli della piazza e poi raggiunge il mare. L’area è stata interdetta. Il borgo è isolato (e raggiungibile solo dal mare) dal 29 ottobre, quando la mareggiata ha distrutto la strada che unisce Portofino a Santa ...

Maltempo Liguria : frana a Santa Margherita - treno esce fuori dai binari : A causa di una frana vicino alla stazione di Santa Margherita Ligure, è uscito dai binari il primo carrello di una carrozza di un treno regionale: la frana sarebbe stata originata dal cedimento di un muro di contenimento che delimita la linea, determinato dalle piogge abbondanti degli ultimi giorni. L’incidente si è verificato poco prima delle 6: la circolazione è stata inizialmente sospesa, poi è ripresa con ritardi fino a 60 minuti. Non ...

Risarcimento danni da Maltempo - in Liguria il piatto piange : Palazzo Chigi mette a disposizione 53 milioni. Alla regione solo 7 milioni contro 20 di danni. Al Veneto la parte del leone

Suzuki in Liguria al fianco di chi ha perso la barca per il Maltempo : Suzuki, a chi ha perso la barca dopo il maltempo applicazione del “prezzo concessionario” Suzuki si unisce a UCINA, la Confindustria Nautica, nel supporto e sviluppo del settore nautico, promuovendo la cultura del mare e lo sviluppo del turismo nautico in Italia. A seguito di un evento eccezionale, il fortunale, che a fine ottobre ha devastato la costa ligure infliggendo danni incalcolabili alle strutture portuali e alle barche ormeggiate, ...

Maltempo Liguria : tromba marina davanti la costa di Genova - disagi per la pioggia : Primi disagi per la nuova perturbazione che si e’ abbattuta su Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona di Bolzaneto e San Quirico, ma anche sulla costa, per alberi pericolanti e allagamenti di magazzini e scantinati. Anche alcune strade del Ponente sono state invase dall’acqua del mare che, non trovando protezioni a fermarla dopo i danni della settimana scorsa, arriva sulle carreggiate con ...

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Lombardia - Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti. I fenomeni ...

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Un'improvvisa ondata di piena del rio che lambisce la chiesa parrocchiale di Vogogna, nel Verbano, ha indotto l'amministrazione comunale a chiudere alcune strade del Paese. "Stiamo anche disponendo l'...

Maltempo - ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA LIGURIA/ Ultime notizie - torna la pioggia : interessate Piemonte e Veneto - IlSussidiario.net : MALTEMPO, nuova ALLERTA arancione in quattro Regioni d'Italia: ancora pioggia intensa in Piemonte, paura per la piena del fiume Po.

Maltempo in Liguria - il mare distrugge ristorante ad Arenzano : Il mare in tempesta, le onde che si infrangono contro le vetrate e l'acqua che devasta l'interno del locale. Un video delle telecamere di sorveglianza di uno stabilimento di Arenzano, pubblicato da ...

