Maltempo | le regioni chiedono più fondi

Maltempo - Cdm stanzia 53 - 5 milioni e dichiara stato d’emergenza per 11 Regioni : A quattro giorni dall’ondata di Maltempo che ha devastato l’Italia il governo mette i primi soldi. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza per 11 Regioni e stanziato 53,5 milioni. Fondi che ovviamente basteranno solo per coprire le primissime emergenze e ripristinare i servizi essenziali, visto che la conta dei danni non è stata completata e supererà, secondo il Governo, i tre miliardi. “Altri 200 milioni ...

Maltempo - stato emergenza per 11 Regioni : 21.13 Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per 11 Regioni colpite dal Maltempo nei giorni scorsi. Le Regioni che ne avevano fatto richiesta sono Calabria,Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia,Lazio,Liguria,Lombardia,Sardegna,Sicilia,Toscana,Veneto e Trentino-Alto Adige. Il premier Conte conferma il via libera alle risorse. Sono stati stanziati "53,5 milioni di euro per i primissimi interventi". "Altri 200 milioni - ...

M5s - l’annuncio di Di Maio : “Nostri stipendi a Regioni colpite dal Maltempo”. E invita altre forze politiche a fare lo stesso : “Secondo noi i parlamentari guadagnano troppo e presto dovremo mettere mano agli stipendi di tutti i parlamentari utilizzando l’ufficio di Presidenza della Camera e del Senato”. A dirlo, su Facebook, Luigi Di Maio, dopo aver annunciato che “parte degli stipendi dei nostri deputati e senatori andranno alle Regioni colpite dal maltempo”. L'articolo M5s, l’annuncio di Di Maio: “Nostri stipendi a Regioni colpite ...

Maltempo - Costa a Regioni : oltre 6 miliardi contro il dissesto : Roma, 8 nov., askanews, - "Quello di oggi è stato un ottimo incontro, nel senso che abbiamo dialogato sul percorso per procedere bene e velocemente. Da una parte abbiamo presentato in termini concreti ...

Maltempo - serre e campi distrutti : conto per 1 miliardo. I danni nelle regioni : Si concentra nelle campagne un terzo dei danni provocati dal Maltempo in Italia , con raffiche di vento, nubifragi, esondazioni, trombe d'aria e grandinate che hanno colpito pesantemente l'agricoltura ...