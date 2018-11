Maltempo | la Società Toscana di Orticoltura censisce gli alberi a rischio

meteoweb.eu

: Nicola Albertini, gestore del Rifugio Taramelli su incarico della Società degli Alpinisti Tridentini riferisce:” Me… - RifugiTrentino : Nicola Albertini, gestore del Rifugio Taramelli su incarico della Società degli Alpinisti Tridentini riferisce:” Me… - valtaro : #Maltempo, il Veneto isolato si tira su le maniche - Lavitadelpopolo : Tutti mobilitati per aiutare le popolazioni colpite dal #maltempo. Associazioni, Enti locali, banche, imprenditori.… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) La recente ondata di fortein Italia, con la caduta diin molte città, ha sollevato un’eco mediatica considerevole ma ha anche evidenziato una percezione distorta del problema delle alberature urbane. Il problema della presenza dinei centri abitati esiste, ma non è di per se stesso un’emergenza, mentre lo è quella di mettere a punto piani pluriennali di gestione e rinnovamento per affrontare in modo proattivo e preventivo eventuali situazioni a. A questo proposito, ladi Orticultura ha pensato di intraprendere una campagna di “citizen science” in collaborazione con il Lamma con il supporto scientifico del professore Francesco Ferrini, ordinario di Arboricoltura ornamentale all’Università di Firenze, e il contributo tecnico dello Studio Bellesi Giuntoli di Firenze. In base a questo progetto, si chiederà ai ...