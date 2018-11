Maltempo | la piena del Po in transito lungo il tratto emiliano-lombardo | “criticità

Maltempo Palermo - ‘piena’ di percolato nella discarica : “Scongiurato un disastro ambientale” : “In queste ore ho avuto conferma che a Bellolampo, dopo che le abbondanti piogge del fine settimana avevano creato una vera e propria ‘piena’ di percolato dalle vasche già esaurite, la situazione è tornata alla normalità e che la Rap è riuscita a smaltire tutti i liquami inquinanti senza che una sola goccia tracimasse”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, spiegando che l’azienda di igiene ambientale ...

Maltempo Mantova : Oglio in piena - chiuso ponte nel Mantovano : Di nuovo chiuso al traffico dalla notte scorsa il ponte di barche di Torre d’Oglio, tra Cesole e San Matteo delle Chiaviche, in provincia di Mantova, in considerazione dell’arrivo di una seconda ondata di piena del fiume Oglio. Presumibilmente l’interruzione si protrarrà per alcuni giorni. Il ponte era stato riaperto martedì scorso. L'articolo Maltempo Mantova: Oglio in piena, chiuso ponte nel Mantovano sembra essere il primo ...

Maltempo - piena del Po : danni all’agricoltura per oltre un miliardo : Sale ad oltre il miliardo il conto dei danni all’agricoltura con le coltivazioni finite sott’acqua per effetto delle esondazioni dei corsi d’acqua con l’ondata di piena del Po che ha raggiunto il livello di 4,5 metri sopra lo zero idrometrico per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di Maltempo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 8 novembre al Ponte della Becca (Pavia) dove ...

Maltempo - colture affogate dalla piena del Po : “il fiume non era così alto dal 2011” [FOTO] : 1/13 La piena del fiume Po ...

Maltempo - piena del Po domani a Piacenza : ANSA, - BOLOGNA, 7 NOV - Allerta arancione in Emilia-Romagna per il passaggio della piena del Po, con criticità idraulica per la giornata di domani, 8 novembre, nella pianura emiliana centrale e nella ...

Maltempo - paura al Nord per la piena del Po. Esondati il Lago Maggiore e il Lago d’Orta - inondazioni in atto [FOTO LIVE] : 1/32 La piena del fiume Po ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : “Non avvicinatevi alle sponde dei fiumi” - ma domani niente scuole chiuse a Torino : Resta alta l’attenzione anche a Torino per l’ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha coinvolto anche il capoluogo Piemontese dove il fiume Po è straripato ai Murazzi. Tutti i ponti cittadini sono aperti e percorribili e le pattuglie della Polizia municipale stanno monitorando la situazione che, al momento, desta attenzione, ma non evidenzia pericoli. Lo comunica una nota in cui si precisa che l’unica strada chiusa è quella ...

Maltempo - undici Regioni chiedono emergenza. Preoccupa la piena del Po : Tutto quello che c'è da sapere la cronaca 04 novembre 2018 Maltempo: dal Veneto alla Sicilia, una settimana da incubo. Tutto quello che c'è da sapere Allerta gialla in Liguria Ed è ancora allerta, ma ...

Maltempo - piena del rio nel Verbano : case a rischio evacuazione : Un’improvvisa ondata di piena del rio che lambisce la chiesa parrocchiale di Vogogna, nel Verbano, ha indotto l’amministrazione comunale a chiudere nel pomeriggio alcune strade del Paese. “Stiamo anche disponendo l’evacuazione delle abitazioni a fianco del riale”, dice il sindaco Enrico Borghi che sta rientrando in questo momento da Roma dov’era impegnato in Parlamento. L’innalzamento improvviso del rio ...

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : attivato satellite per seguire l’emergenza : attivato il monitoraggio satellitare per seguire la piena del Po. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che, in considerazione del persistere delle precipitazioni sul Nord, ha attivato l’Agenzia Spaziale Italiana e Fondazione Cima per seguire gli effetti della piena del Po che sta interessando in queste ore il Piemonte e sta raggiungendo i livelli di guardia a Torino. Il monitoraggio satellitare consentira’, grazie ai ...

Ancora Maltempo : tromba marina a Genova (foto) - onda di piena del Po in Piemonte : Nuova allerta in Veneto, Piemonte, Liguria. A Taranto crolla parte di un acquedotto E intanto si fa la conta dei danni: per Confagricoltura oltre due miliardi

Maltempo Torino : allerta per la piena del Po [FOTO] : 1/15 ...

Maltempo - continua a diluviare in Piemonte e Liguria : piogge torrenziali tra Torino e Biella - la piena del Po fa sempre più paura [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 ...

Maltempo - AIPo : previsto calo della piena del Po da domani sera : “Il nuovo incremento dei livelli del fiume Po nel tratto occidentale piemontese si sta attestando in queste ore su valori superiori alla soglia 2 di criticità (criticità moderata). Si prevede che la piena si mantenga su tale livello anche per le prossime 24 ore nel tratto piemontese fino a Isola S.Antonio, per poi decrescere a partire dalla serata di domani“: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. “In ...