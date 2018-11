Maltempo e fondi per i danni subìti

Maltempo e dissesto - Toma al ministro Costa : "Più fondi per la gestione ordinaria delle strade" : La richiesta esposta dal governatore del Molise durante la riunione della Conferenza delle Regioni CAMPOBASSO. Maltempo, per prevenire i fenomeni di dissesto servono fondi per la manutenzione ...

Maltempo : Conte smentisce il ministro dell’Ambiente sui fondi Bei : “Prendiamo atto che sui fondi anti-dissesto idrogeologico della Bei il Premier Conte smentisce il ministro dell’Ambiente Costa. Rispondendo al question-time di LeU sui motivi che hanno condotto alla scelta di rinunciare al prestito di 800 milioni, il Premier ha affermato che il governo non avrebbe rifiutato il prestito. Nessuna risposta e’ arrivata sugli altri quesiti, ossia come si intendano reperire i fondi e a che punto ...

Maltempo Trentino - Codacons : “Attenzione alla raccolta fondi” : “Numerose sono le iniziative di solidarieta’ avviate in questi giorni a seguito del Maltempo per sostenere il Trentino Alto Adige colpito da allagamenti ed esondazioni e i territori che hanno subito danni ambientali ingenti. Propositi lodevoli dove tuttavia rischiano di annidarsi soggetti senza scrupoli che speculano sulla bonta’ degli italiani, carpendone la buona fede”. Lo scrive in una nota Codacons che invita la ...

Maltempo : coordinamento nazionale per accedere ai fondi Ue : Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha ricevuto dal dipartimento della Protezione civile la proposta di dar vita ad un coordinamento fra le dieci Regioni italiane e le due Province autonome interessate dal Maltempo dei giorni scorsi per accedere al Fondo di Solidarieta’ dell’Unione Europea. Lo comunica la Provincia di Bolzano che, insieme alle altre zone colpite, presentera’ al dipartimento un dettagliato ...

Maltempo - Costa : 'Fondi ci sono - Regioni facciano progetti' : LaPresse, - 'Noi abbiamo un piano pluriennale strutturato in sottopiani triennali, ogni tre anni 900 milioni di euro per poco più di 6 miliardi complessivi e sono soldi che già abbiamo, non sono fondi ...

Eurogruppo - Tria punta ai fondi per il disastro Maltempo. Moscovici : “Sanzioni all’Italia? Sarebbe l’esito peggiore” : Una “parola che rifiuto totalmente è la parola ‘punire’. Non sono mai stato partigiano delle sanzioni. Le sanzioni sono sempre ciò che può succedere alla fine, ma sono la peggiore delle vie d’uscita”. Nel giorno in cui a Bruxelles si svolge la riunione dell’Eurogruppo, dove si incontrano i 19 ministri dell’economia della Zonaeuro, il commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, parla dei rischi ...

Il ministro Costa chiede di accedere ai fondi Ue per il Maltempo : "I ministri competenti ci stanno lavorando" : "Stiamo valutando in queste ore, con i ministri competenti, nell'ambito della presidenza del Consiglio" di poter accedere ai fondi europei di solidarietà per i danni causati dal maltempo. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - il cui ministero non è direttamente competente in materia - ha spiegato, arrivando ad un convegno alla Fondazione Cariplo di Milano, che su questo "stanno lavorando da una parte il ministro ...

Maltempo - Conte : “In settimana i primi fondi”. Casellati : “Pericolo costante - serve normativa per ricostruzione rapida” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Sicilia, tra i territori di Palermo e Agrigento, travolti dal Maltempo nella notte. Il vicepresidente Matteo Salvini in Veneto, nel Bellunese sconvolto nei giorni scorsi. Entrambi in elicottero per sorvolare le zone piegate dalla furia delle acque, quella che cade dal cielo e quella che esonda dai fiumi. Conte – che farà anche visita ai familiari delle vittime al Policlinico di Palermo e ...

Maltempo : Pd veneto organizza raccolta fondi per popolazioni colpite (3) : (AdnKronos) - Infine, come denunciato da un giornale nazionale e da alcuni deputati veneti del Pd, il governo ha congelato un prestito della Banca degli investimenti europea di oltre 800 milioni di euro: "Erano destinati a una serie di lavori di contrasto del dissesto. Solo in veneto sarebbero finan

Maltempo : Pd veneto organizza raccolta fondi per popolazioni colpite (2) : (AdnKronos) - A livello nazionale, dice Bisato, "stiamo ragionando con i parlamentari di una serie di emendamenti alla legge di stabilità per destinare almeno 5 miliardi di quelli previsti per il reddito di cittadinanza agli indennizzi e ai ristori delle comunità colpite dal Maltempo da un lato e pe

Maltempo : Pd veneto organizza raccolta fondi per popolazioni colpite : Padova, 3 nov. (AdnKronos) - Il partito democratico del veneto ha deciso di raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal Maltempo nella nostra regione, in particolare nel Bellunese e nel Vicentino ma anche in altre zone del territorio veneto. "Domenica 11 novembre saremo in molte piazze

Maltempo : Pd veneto - governo accetti 800 mln di fondi Bei contro dissesto : Venezia, 3 nov. (AdnKronos) - I deputati veneti del Partito Democratico, Alessia Rotta, Roger De Menech e Sara Moretto tendono una mano al presidente, Luca Zaia in un momento cosi difficile per tutta la regione e, in particolar modo per i territori del bellunese e del vicentino. “Il presidente Zaia

Maltempo Veneto : la Regione apre il cc per i fondi di solidarietà - pronti 16 volontari abruzzesi : Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto, e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni, la Regione del Veneto fa appello anche alla solidarietà, istituendo un conto corrente già attivo. Dopo l’avvio della procedura per l’attivazione di un numero sms solidale, con la richiesta formale inviata da Zaia al capo della Protezione Civile, Angelo ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Servono fondi per le strade provinciali” : Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha scritto al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in merito alla grave situazione della viabilità di competenza delle Province, anche alla luce dell’ondata di Maltempo che ha investito la regione nei giorni scorsi. “Gli eventi alluvionali che in questi giorni hanno interessato il territorio calabrese – scrive Oliverio – hanno determinato notevoli danni al ...