Maltempo | Di Maio | “Se serve qualche norma per l’emergenza interveniamo”

Di Maio in zone Veneto colpite Maltempo : BELLUNO, 9 NOV - Visita del vicepremier Luigi Di Maio, e del ministro Riccardo Fraccaro oggi a Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, per una verifica ai danni causati dal maltempo: "Due cose - ha ...

Di Maio in zone Veneto colpite Maltempo : ANSA, - BELLUNO, 9 NOV - Visita del vicepremier Luigi Di Maio, e del ministro Riccardo Fraccaro oggi a Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, per una verifica ai danni causati dal maltempo: "Due ...

Maltempo - Di Maio : “Io a Natale in vacanza in Veneto” : “Io stesso verrò a Natale in vacanza qui, in questo luogo bellissimo”. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, durante la sua visita a Rocca Pietore e Malga Ciapela (Belluno), ai piedi della Marmolada, rilanciando l’appello ai turisti italiani a fare le vacanze nelle località colpite dal Maltempo. “A causa delle avverse condizioni meteorologiche non sono potuto arrivare, assieme al ministro Riccardo Fraccaro, a ...

Maltempo : annullata visita Di Maio-Fraccaro in Trentino per condizioni meteo : Roma, 9 nov. (AdnKronos) - La visita del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro per i Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, attesi oggi in Trentino Alto Adige, è annullata per disposizione della autorità competenti a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La visita è posticipata e ver

Maltempo : Conte - gesto di Di Maio solidale : ANSA, - ROMA, 9 NOV - Il taglio dei costi della politica e' da sempre un impegno del Movimento 5 Stelle. I propri parlamentari negli ultimi anni si sono ridotti lo stipendio destinando le risorse recuperate a interventi per il micro credito. Ho ...

M5s - l’annuncio di Di Maio : “Nostri stipendi a Regioni colpite dal Maltempo”. E invita altre forze politiche a fare lo stesso : “Secondo noi i parlamentari guadagnano troppo e presto dovremo mettere mano agli stipendi di tutti i parlamentari utilizzando l’ufficio di Presidenza della Camera e del Senato”. A dirlo, su Facebook, Luigi Di Maio, dopo aver annunciato che “parte degli stipendi dei nostri deputati e senatori andranno alle Regioni colpite dal maltempo”. L'articolo M5s, l’annuncio di Di Maio: “Nostri stipendi a Regioni colpite ...

Maltempo - Di Maio : "Ben svegliati ai partiti che oggi scoprono gli abusi. Troppe strutture che non fanno loro dovere" : "Per adesso stiamo vicino alle popolazioni colpite dai disastri nelle ultime ore e monitoriamo l'andamento delle piogge nei prossimi giorni" perché "l'allerta è ancora in atto". Lo afferma il vice ...

Maltempo - Di Maio : “Ben svegliati ai partiti che oggi scoprono gli abusi. Troppe strutture che non fanno loro dovere” : “Per adesso stiamo vicino alle popolazioni colpite dai disastri nelle ultime ore e monitoriamo l’andamento delle piogge nei prossimi giorni” perché “l’allerta è ancora in atto”. Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio intervistato sul Maltempo che ha colpito tutta Italia, ricordando che “come governo abbiamo sbloccato le risorse che servivano per mettere a posto il territorio, non vogliamo più che si ...

Di Maio : regioni colpite da Maltempo avranno stato d’emergenza : Roma – “Se” le regioni colpite dal maltempo “chiederanno, e stanno chiedendo, lo stato di emergenza, avranno lo stato d’emergenza”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso di una diretta facebook. L'articolo Di Maio: regioni colpite da maltempo avranno stato d’emergenza proviene da RomaDailyNews.

Maltempo/ Perché Di Maio e Salvini hanno cancellato il progetto "Italia Sicura"? - IlSussidiario.net : Mettere in sicurezza le infrastrutture richiede un terzo di quanto si spende per la ricostruzione. E sugli alberi che cadono andrebbero coinvolti i Comuni

Maltempo - alluvione in Sicilia : Di Maio - “dichiareremo lo stato di emergenza” : “Dichiareremo lo stato di emergenza“: lo ha dichiarato oggi il ministro Luigi Di Maio, al campo sportivo Sant’Ippolito di Piazza Armerina. Di Maio ha spiegato che il Governo darà il massimo sostegno al sindaco Cammarata per fronteggiare i danni provocati dal nubifragio dei giorni scorsi. Il vicepremier ha poi raggiunto il quartiere Canali, sottostante Sant’Ippolito e investito da una colata di fango proveniente dalla ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : Di Maio - “dichiareremo lo stato di calamità naturale” : “Dichiareremo lo stato di calamità naturale“: lo ha dichiarato oggi il ministro Luigi Di Maio, al campo sportivo Sant’Ippolito di Piazza Armerina. Di Maio ha spiegato che il Governo darà il massimo sostegno al sindaco Cammarata per fronteggiare i danni provocati dal nubifragio dei giorni scorsi. Il vicepremier ha poi raggiunto il quartiere Canali, sottostante Sant’Ippolito e investito da una colata di fango proveniente ...

Maltempo : vertice a Palazzo Chigi su Sicilia - Di Maio in Comuni alluvionati : Palermo, 22 ott. (AdnKronos) - Il vice premier Luigi Maio insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli sabato e domenica sarà in Sicilia per un sopralluogo nei Comuni colpiti dall'alluvione di venerdì scorso e in quelli danneggiati dal sisma del 6 ottobre. Non solo. Il Governo è pronto a

Maiorca - 12 vittime per Maltempo/ Ultime notizie - bambino disperso : la mamma morta dopo aver salvato la figlia : Maiorca, maltempo e alluvione: 10 morti. Rafa Nadal spala fango. Video Ultime notizie, un bambino è disperso. Anche il campione di tennis insieme ai soccorsi(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:21:00 GMT)