Maltempo | chiusa la strada statale a Montjovet per caduta massi

Maltempo - sale livello del Po : chiusa una strada a Piacenza : La Polizia municipale di Piacenza ha chiuso al traffico una strada, via Nino Bixio, nel tratto sottostante un ponte ferroviario, per l’innalzamento del livello del Po. Lo rende noto il Comune. La decisione segue l’allerta ‘arancione’ emessa dalla Protezione civile per criticita’ idraulica e per il transito della piena. E’ stato anche attivato il centro operativo comunale, in forma ridotta, per monitorare la ...

Maltempo - frane e smottamenti in Val Susa : chiusa la statale : Una piccola frana e’ caduta oggi, a Borgone di Susa, nella frazione San Valeriano, a causa delle intense piogge che da ore si abbattono su tutta la Regione. Fango e detriti sono finiti sulla strada statale, che, in via precauzionale, e’ stata chiusa dagli agenti della polizia municipale. Uno smottamento si e’ verificato anche a San Lorenzo di Bussoleno, sempre in Valle di Susa. L'articolo Maltempo, frane e smottamenti in Val ...

Maltempo - frana in valle Serina : strada chiusa fino a venerdì : Resterà chiusa almeno fino a venerdì la provinciale 27 della valle Serina, chiusa da ieri alle 14 per una frana. Si tratta dell’ennesimo blocco viario per una valle gia’ duramente colpita dal Maltempo degli ultimi giorni nella Bergamasca. Lo smottamento di ieri si e’ verificato a Rosolo di Serina, una localita’ gia’ teatro della enorme frana che costrinse a chiudere la provinciale del fondovalle per due anni. Ieri ...

Maltempo - Anas : “Chiusa la Nsa 215 per pericolo smottamenti” : A causa del pericolo di smottamenti del versante posto in prossimità della sede stradale, la Nsa 215, ex statale 51 ”Variante tra Castellavazzo e Macchietto” è temporaneamente chiusa al transito, in via precauzionale, tra il km 58,200 e il km 61,200, nel territorio comunale di Ospitale di Cadore, in provincia di Belluno. Il pericolo di cedimenti localizzati della pendice è emerso dal recente sopralluogo effettuato dal personale e dai ...

Maltempo - Italiasicura chiusa : Casa Italia a rischio : Italiasicura chiusa, Casa Italia a rischio. Mentre l’Italia piange le ennesime vittime del dissesto idrogeologico, riesplode la polemica su Italiasicura e Casa Italia. In realta’ si tratta di due situazioni diverse. Italiasicura non è stata rinnovata e le sue competenze in tema di difesa e messa in sicurezza del suolo sono state trasferite al ministero dell’Ambiente: malgrado avesse assicurato – secondo i suoi ...

Maltempo - frana di sassi : chiusa strada tra Lecco e Valtellina : Una grana ha completamente ostruito oggi pomeriggio la strada tra gli abitati di Varenna e Bellano, in provincia di Lecco. La Provincia ha cosi’ disposto l’immediata chiusura della provinciale 72 rivierasca che collega Lecco all’alto Lago di Como e a Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Fortunatamente si sono registrati danni o feriti. Sul posto Vigili del fuoco di Bellano, i carabinieri e i tecnici ...

Maltempo Sicilia - Anas : “Chiusa al traffico la Statale 188” : Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas a lavoro sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione. E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada Statale 113 ”Settentrionale Sicula” al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena del corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al ...

Maltempo nel Palermitano - torrenti esondati : chiusa la statale 121 : Resta chiusa a causa del Maltempo che ha colpito il Palermitano la statale 121, tra gli svincoli Manganaro e Campofelice di Fitalia. La chiusura era stata disposta venerdì 2 novembre per l’esondazione dei torrenti Leonardo, Buffa e Azirolo, in provincia di Palermo. Le squadre di Anas e del contraente generale sono al lavoro per il ripristino dei danni. Il traffico in direzione Agrigento-Palermo può proseguire sulla statale 189 (bivio ...

Maltempo Friuli : chiusa la SS55 ‘Dell’Isonzo’ a Jamitano : Un tratto della strada statale 55 ”dell’Isonzo” tra il km 4,900 e il km 6,700 è stato chiuso al traffico in vita precauzionale, nei territori comunali di Jamiano e Doberdò, in provincia di Gorizia. “Il provvedimento – spiega Anas in una nota – si è reso necessario in via precauzionale a seguito dell’evento franoso che già ieri aveva reso necessaria la chiusura temporanea della strada per la rimozione di ...

Maltempo Sicilia - allerta rossa : chiusa ad Agrigento la Valle dei Templi : I siti turistici di Agrigento chiusi per l’allerta meteo. In particolare, a causa del “Codice rosso”, è stata chiusa ai visitatori la Valle dei Templi. Tra i siti rimasti chiusi pure l’area attorno al famoso Pino di Pirandello e in provincia l’area archeologica di Eraclea Minoa. L’allerta con il massimo livello di pericolo scadra’ alla mezzanotte di oggi. L'articolo Maltempo Sicilia, allerta rossa: ...

Maltempo : statale 131 in Sardegna chiusa per tutta la notte : Il tratto della statale 131 tra il chilometro 178,800 e il chilometro 178,910 chiuso al traffico per la caduta di calcinacci dopo le forti piogge, restera’ interdetto a traffico per tutta la notte. Lo ha deciso l’Anas per consentire la rimozione dei residui dei calcinacci caduti dal tunnel che si trova vicino a Mores, in territorio comunale di Bonnanaro. I periti dei vigili del fuoco e dell’Anas stanno completando alcuni ...

Maltempo - emergenza in Sicilia : chiusa la strada SPC59 nell’Agrigentino - si svuotano le dighe : Sta creando notevoli disagi alla circolazione nelle strade interne la forte perturbazione che ormai da oltre 24 ore si sta abbattendo sull’intera Sicilia, senza risparmiare la provincia di Agrigento. Un avviso diramato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, valido sino alla mezzanotte di domani, ha elevato lo stato di allerta al codice Rosso, prevedendo forti precipitazioni e rovesci a carattere temporalesco e forti raffiche ...

Maltempo : calcinacci da cavalcavia - chiusa la SS131 in Sardegna : Le forti piogge di questi giorni hanno causato l’improvvisa caduta di calcinacci da un cavalcavia all’altezza del bivio per Mores, in provincia di Sassari. La polizia stradale, d’intesa con i vigili del fuoco e l’Anas, ha interrotto il traffico lungo il tratto della statale 131 in direzione di Cagliari, tra il bivio di Torralba a quello in uscita da Thiesi. I due svincoli saranno utilizzati per la viabilita’ ...

Il Maltempo in Sicilia : chiusa la Strada Statale 119 a Gibellina per caduta massi : In Sicilia è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Strada Statale 119 'di Gibellina', a Gibellina in provincia di Trapani, tra i km 30.7 e 28.6 a causa della caduta di massi ...