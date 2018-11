Maltempo | cede la piazzetta di Portofino | treno deraglia a Santa Margherita Ligure Meteo

Portofino in balia del Maltempo : cede la piazzetta simbolo. Il borgo è isolato da giorni : Il borgo è diventato un’isola, non perché circondato dal mare ma a causa del maltempo che l'ha tagliato fuori dalla rete di comunicazione con il resto della Liguria. A preoccupare, ora, sono le condizioni del rio Fondaco. Nuovi allagamenti anche a Rapallo.Continua a leggere

Maltempo : cede la piazzetta di Portofino per le piogge dei giorni scorsi : Il Rio Fondaco, che scorre anche sotto il selciato della piazza, si è gonfiato provocando la frana. L'area è stata chiusa - Portofino senza pace dopo la violenta ondata di Maltempo dei giorni scorsi. ...

Cede la piazzetta simbolo di Portofino per il Maltempo : Il maltempo non conCede pace a Portofino. Nel piazzetta, cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle piogge cadute tra ieri e oggi che hanno fatto gonfiare il rio Fondaco che per raggiungere il mare corre sotto il selciato a ciottoli della piazza. L'area è stata interdetta. Il borgo dei vip è isolato dal 29 ottobre quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce Portofino a Santa ...

Il Maltempo non dà tregua alla Liguria : cede la piazzetta a Portofino - allagamenti a Rapallo : Il maltempo non dà tregua alla Liguria: a Portofino si è verificato un cedimento nella piazzetta, a causa delle precipitazioni delle scorse ore. Le piogge hanno fatto gonfiare il rio Fondaco che corre sotto il selciato a ciottoli della piazza e poi raggiunge il mare. L’area è stata interdetta. Il borgo è isolato (e raggiungibile solo dal mare) dal 29 ottobre, quando la mareggiata ha distrutto la strada che unisce Portofino a Santa ...

Maltempo : coordinamento nazionale per accedere ai fondi Ue : Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha ricevuto dal dipartimento della Protezione civile la proposta di dar vita ad un coordinamento fra le dieci Regioni italiane e le due Province autonome interessate dal Maltempo dei giorni scorsi per accedere al Fondo di Solidarieta’ dell’Unione Europea. Lo comunica la Provincia di Bolzano che, insieme alle altre zone colpite, presentera’ al dipartimento un dettagliato ...

Maltempo Roma - cede muro al Pincio : 12.54 Un muro di contenimento in tufo, alto circa tre metri e lungo 5, ha ceduto al Pincio, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non ci sono stati feriti e l'area è stata transennata. A quanto riferito da fonti della Polizia locale, il muro si trova su viale Trinità dei Monti in direzione Pincio subito dopo Villa Medici.

Il ministro Costa chiede di accedere ai fondi Ue per il Maltempo : "I ministri competenti ci stanno lavorando" : "Stiamo valutando in queste ore, con i ministri competenti, nell'ambito della presidenza del Consiglio" di poter accedere ai fondi europei di solidarietà per i danni causati dal maltempo. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - il cui ministero non è direttamente competente in materia - ha spiegato, arrivando ad un convegno alla Fondazione Cariplo di Milano, che su questo "stanno lavorando da una parte il ministro ...

Maltempo : Salvini - da governo intervento senza precedenti (2) : (AdnKronos) - Sulla questione sollevata dalla stampa della rinuncia a 800 milioni di euro pronti in sede di Banca Europea degli investimenti per finanziare proprio opere di prevenzione di alluvioni e calamità naturali, Salvini ha detto "Non conosco la vicenda; mi sembra strano che un ministro a fron

Maltempo : Salvini - da governo intervento senza precedenti : Padova, 5 nov. (AdnKronos) - "Sono passate alcune ore e già questa settimana ci sarà un Consiglio dei ministri. senza fare nuove leggi contiamo di mettere a disposizione i primi interventi in tutta Italia, che è un intervento che non ha precedenti e poi arriverà tutto ciò che serve". A ribadire l'im

Danni del Maltempo - l’annuncio di Toti : «Conte concederà lo stato di emergenza» : Il governatore ligure: «Mi ha assicurato che già in settimana arriveranno i primi provvedimenti». Apertura del Governo sullo stop delle tasse per i danneggiati

Danni del Maltempo - l’annuncio di Toti : «Conte concederà stato di emergenza» : Il post del governatore ligure: «Ho avuto una lunga telefonata con il premier». Apertura del Governo sulla sospensione delle tasse per i danneggiati

Maltempo Sicilia - cede strada di campagna : 6 famiglie isolate a Sciacca : Il Maltempo sta interessando la Sicilia e causando allagamenti e smottamenti a Sciacca. Completamente invasa e resa impraticabile dal fango, è stata chiusa la via Lido, mentre il cedimento di via del Pellegrinaggio, nella zona rurale di San Calogero, ha completamente isolato alcune famiglie residenti, che al momento dunque non possono piu’ raggiungere il centro urbano. Fango e detriti hanno occupato anche la zona bassa della citta’, ...

Silvia Toffanin bloccata dal Maltempo - fan preoccupati per Verissimo : cosa sta succedendo : Silvia Toffanin resta bloccata in Liguria per il maltempo : la prossima puntata di Verissimo , prevista per sabato 3 novembre 2018 , a rischio? In un primo momento, infatti, si era parlato della ...

Maltempo : cede il solaio di un’abitazione - due feriti in Molise : cede il solaio per le infiltrazioni d’acqua: ferita una coppia di coniugi di Venafro (Isernia). Lo hanno reso noto i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto per i soccorsi. La coppia, moglie e marito, ora e’ ricoverata in ospedale dove e’ arrivata con un ambulanza del 118. L’abitazione e’ stata dichiarata inagibile. Secondo i vigili il crollo e’ stato provocato dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi che ...