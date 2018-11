Maltempo | annullata visita Di Maio-Fraccaro in Trentino per condizioni meteo

Maltempo : annullata l’escursione in programma domani sul Monte Serra : “Avremmo voluto con il cuore esserci domani sul Serra ma purtroppo a causa delle previsioni meteorologiche avverse e confermate anche dagli ultimi bollettini di allerta meteo sulla Toscana, l’escursione inizialmente in programma per domani, Domenica 28 Ottobre è stata rimandata a data da destinarsi”. Lo ha affermato Daniela Pesce coordinatrice delle Guide Aigae della Toscana e Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali ...