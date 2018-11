M5S | Raggi scaricata dai big Se condannata | è fuori

M5S - il sabato di fuoco tra la piazza «Sì Tav» a Torino e la sentenza Raggi a Roma : Due città, due sindache del Movimento, due simboli: dalle vittorie a Roma e Torino nel 2016 è partita la scalata dei Cinque Stelle a Palazzo Chigi. Da quelle il Movimento teme possa scatenarsi adesso l’inizio del declino, in un momento già complicato dal gelo nei rapporti con la Lega al Governo e dal confronto teso con l’Europa sulla manovra...

Nomine - il pm : "Condannare la Raggi a dieci mesi | Mentì per "scampare" alle dimissioni | Il sindaco : codice M5S mai portato a espulsione : Secondo il pm Ielo il sindaco Mentì "alla responsabile Anticorruzione del Campidoglio sulla nomina di Renato Marra perché la verità avrebbe messo a rischio la sua poltrona di sindaco, in conflitto con il codice etico del M5s.

Raggi : codice M5S mai applicato indagati : 19.07 "Il codice etico del 2016 del M5S relativamente agli indagati non è mai stato applicato".Così la sindaca di Roma Raggi durante il processo sulle nomine in Campidoglio. "Solo nel caso del sindaco di Parma Pizzarotti si arrivò alla sospensione, perchè non aveva comunicato la sua iscrizione nel registro degli indagati", ha ricordato. La procura ha chiesto per Raggi la condanna a 10 mesi. In caso di condanna, dai vertici del M5S trapela che ...

Roma : vertici M5S - in caso di condanna Raggi è fuori - si torna al voto (2) : (AdnKronos) - Stamani sul destino della sindaca, imputata per il reato di falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio, si era espresso il vicepremier e capo politico del Movimento Luigi Di Maio: "io non conosco l’esito del processo, ma il no

Roma : vertici M5S - in caso di condanna Raggi è fuori - si torna al voto : Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Nessun escamotage. Se domani il verdetto per la sindaca di Roma Virginia Raggi dovesse essere la condanna in primo grado, il M5S terrà la linea dura. Dunque dimissioni subito, e, in caso di mancato passo indietro, 'cartellino rosso': per i 5 Stelle l'espulsione sembra l'un

M5S - Di Maio : "Condanna Raggi? Il codice di comportamento parla chiaro". E sui dissidenti : "Atteggiamento ipocrita" : "Cosa succederà ai dissidenti del M5S che non hanno votato la fiducia al Governo sul dl sicurezza? "Decideranno i probiviri, che hanno l'unico potere di applicare le sanzioni a chi viola il ...

Raggi - sentenza domani. Di Maio : «Se condannata applicheremo il codice M5S» : È iniziata intorno alle 10 al Tribunale di Roma la nuova udienza del processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che la vede imputata per falso documentale in merito alla nomina di Renato...

Processo Raggi - Di Maio : Condanna? Codice comportamento M5S parla chiaro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Raggi - deficit e Tav : il M5S ora si gioca tutto : Poi c'è il nodo dell'economia. Tre giorni fa è arrivata sulla scrivania del premier Giuseppe Conte una nuova lettera da Bruxelles. Secondo l'Europa le misure inserite nella manovra sono '...

Raggi e le dimissioni : 'Ora non ne parlo'. M5S in piazza alla vigilia della sentenza : 'Di dimissioni? Ne parliamo la settimana dopo'. Virginia Raggi sa che - dopo un periodo di relativa quiete politica mal celata dalle grane quotidiane di Roma - adesso la sua vicenda entra nel vivo. Il 10 novembre è attesa la sentenza sul processo che la vede imputata per falso. In caso di condanna può ...

M5S - Giulia Sarti : “In caso di condanna - le dimissioni di Virginia Raggi sono un atto dovuto” : A parlare è Giulia Sarti, parlamentare del Movimento 5 Stelle, al microfono del giornalista Luca Sommi nel corso di “Punto esclamativo”, il primo talk politico in diretta su Facebook. “Abbiamo uno statuto che dice: ‘in caso di condanna in primo grado per determinati reati le dimissioni dall’incarico sono un atto dovuto’”. Incalza Sommi: “Se il 10 novembre dovesse essere condannata la sindaca di Roma Virginia Raggi cade la ...

E se la Raggi fosse il meglio che M5S può darci? : Governare è una brutta bestia e nessuno può dire di saperlo fare per definizione. È un'arte difficile e usurante, per la quale ci vuole proprio un "fisico bestiale". Guardando però in azione il gruppo dirigente pentastellato si fa ormai strada una domanda, tutt'altro che retorica. Una domanda che per ora è anche un sospetto, un dubbio, ma che inizia a sapere di realtà.La domanda è questa: "non ...

Massaro (FI) : “Quartiere Giuliano Dalmata abbandonato dalla Raggi e dal M5S : “Strade, marciapiedi e aree verdi del quartiere Giuliano Dalmata di Roma sono degradate e dissestate, nella totale inerzia dell’amministrazione pentastellata” – dichiara Pietrangelo Massaro, Coordinatore di Forza Italia del Municipio IX Roma Eur. “Questo territorio – spiega Massaro – riveste un importante valore storico, sociale e culturale. Esso, infatti, conserva il ricordo di donne e uomini che ...