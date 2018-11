Raggi - sentenza domani. Di Maio : «Se condannata applicheremo il codice M5S» : È iniziata intorno alle 10 al Tribunale di Roma la nuova udienza del processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che la vede imputata per falso documentale in merito alla nomina di Renato...

M5S - Di Maio : “Condanna Raggi? Il codice di comportamento parla chiaro”. E sui dissidenti : “Atteggiamento ipocrita” : “Cosa succederà ai dissedenti del M5S che non hanno votato la fiducia al Governo sul dl sicurezza? “Decideranno i probiviri, che hanno l’unico potere di applicare le sanzioni a chi viola il regolamento. E’ una questione di “tutela di coloro che sono fedeli al contratto di governo e al regolamento del Movimento” che prevede “di votare la fiducia sempre a un governo in cui c’è il M6S. Se la maggioranza si ...

I sondaggi lo dà in calo - M5S accellera su reddito Di Maio : pure a imprese : E oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria , parlando della manovra in commissione Bilancio, ha assiucurato che 'l'attuazione del reddito di cittadinanza sarà regolata da interventi legislativi ...

I sondaggi in calo - M5S accelera su reddito. Di Maio : "Andrà alle imprese" : Risolta la "questione" riforma della prescrizione, il Movimento 5 Stelle torna su uno dei cavalli di battaglia che più sta a cuore ai suoi elettori - e che potrebbe essere determinante nella campagna elettorale in vista delle Europee -: il reddito di cittadinanza.Che - secondo il vicepremier Luigi Di Maio - non sarà solo un mero sussidio a chi non lavora, ma in caso di assunzione verrà convertito in sgravio fiscale per i datori di lavoro. ...

M5S - Di Maio : “Saremo ago della bilancia in Europa. Creeremo presto nuovo gruppo al di là delle destre populiste” : “Il prossimo anno sarà l’anno delle elezioni europee. Il M5s farà un gruppo alle Europee al di là delle destre populiste e al di là delle famiglie del Ppe e del Pse. Stiamo lavorando in contatto con altri gruppi e a gennaio-febbraio presenteremo un manifesto di questo nuovo gruppo europeo che si fonda sul lavoro, sul reddito, sull’innovazione e sull’ambiente”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro del ...

Di Maio : screzi? Governo Lega-M5S regge : 11.36 M5S e Lega "sono due forze politiche che quando non sono d'accordo lo dicono sulla pubblica piazza. Quando vedete un acceso dibattito pubblico tra Lega e 5S questo fa parte della sincerità, quando non sono d'accordo lo dicono pubblicamente e non credo che quando lo dicono mettano a repentaglio la stabilità del Governo". Così il vicepremier Di Maio. Alla Stampa estera Di Maio precisa: "E' parte di una dialettica nuova,è un Governo nuovo ...

Di Maio : Non è campionato tra Lega e M5S - credo in questo Governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Processo Raggi - Di Maio : Condanna? Codice comportamento M5S parla chiaro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

M5S - l’annuncio di Di Maio : “Nostri stipendi a Regioni colpite dal maltempo”. E invita altre forze politiche a fare lo stesso : “Secondo noi i parlamentari guadagnano troppo e presto dovremo mettere mano agli stipendi di tutti i parlamentari utilizzando l’ufficio di Presidenza della Camera e del Senato”. A dirlo, su Facebook, Luigi Di Maio, dopo aver annunciato che “parte degli stipendi dei nostri deputati e senatori andranno alle Regioni colpite dal maltempo”. L'articolo M5s, l’annuncio di Di Maio: “Nostri stipendi a Regioni colpite ...

Duello M5S-Lega su riforma della prescrizione. Concluso il vertice Conte- Di Maio- Salvini : 'No a processi infiniti' dichiara Salvini. 'Basta impuniti' dice Di Maio che minaccia 'Se salta l'accordo salta il contratto di governo' -

Dissidenti M5S : 'Di Maio si rassegni - non siamo disposti a votare il Decreto Sicurezza' : Estremamente contrari all'attuazione del Decreto Sicurezza voluto dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini [VIDEO], tre Senatori del Movimento 5 Stelle, precisamente Gregorio De Falco, Paola Nugnes ed Elena Fattori hanno deciso di uscire dall'aula non partecipando al voto sulla fiducia, come avevano gia' annunciato nei giorni scorsi. De Falco: 'Questo Decreto non tiene conto degli effetti concreti sul tessuto del Paese' Tra questi c'è il ...

Dl sicurezza - tra Lega e M5S scende il grande freddo : Salvini e Di Maio separati in casa : Decreto sicurezza passato al Senato. Matteo Salvini contento. Ma il Movimento 5 Stelle ha disertato. Non ha voluto mettere la faccia sulla legge Salvini, a riprova che il grande freddo è sceso tra i ...

Prescrizione - Di Maio : “Così com’è piace a Berlusconi e a impuniti”. Salvini : “Ma no processi eterni”. Oggi vertice M5S – Lega : Bloccarla dopo il primo grado di giudizio. E varare la riforma con l’approvazione del ddl Anticorruzione. Il giorno della resa dei conti tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Prescrizione è arrivato. In giornata Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si siederanno attorno a un tavolo per sciogliere il nodo che ha contrapposto i due partiti di governo negli ultimi giorni. I due leader si dicono ottimisti per il raggiugimento di un ...

Quando Di Maio e M5S criticavano i governi che chiedevano la fiducia per zittire i dissidenti : Il ricorso alla fiducia per approvare i decreti governativi è sempre stato osteggiato dal Movimento 5 Stelle tanto che nella scorsa legislatura, in più di un'occasione, i pentastellati criticarono l'approccio dei governi Letta, Renzi e Gentiloni proprio per questo motivo. Sorge spontanea una domanda: che differenza c'é tra il Movimento 5 Stelle governativo che accetta di porre la questione di fiducia sul decreto sicurezza per far contento ...