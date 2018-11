L' Università non può voltare le spalle a Galileo

Anonymous alza il tiro : nel mirino Università - sindacati e Confindustria : La maglia nera però va all'automotive, seguito dal mondo della ricerca, dall'educatione e dall'hospitality. Al momento gli hacker hanno rilasciato database trafugati da confederazioni sindacali e ...

Anonymous ha spiegato perché ha deciso di colpire l'Italia partendo dalle Università : ... hanno deciso di divulgare i dati sensibili di gente comune, colpendo a destra e manca prima l'Università, poi il mondo del lavoro e dell'impresa. Gli abbiamo chiesto perché. perché attaccare le ...

Pavia - l'Università invita il ministro leghista Centinaio. Protesta di studenti e professori : "Noi non ci saremo" : L'inaugurazione dell'anno accademico è prevista per il 5 novembre. Lettera al rettore firmata anche dall'Anpi: "Presenza inopportuna, offende gli studenti meridionali che frequentano l'università, non parteciperemo alla cerimonia"

Anonymous attacca istituzioni e Università. Preparatevi alla bufera di dati : Si sono aperte le ostilità e, se non avete sentito scoppi e spari, non è stato certo il vento della bufera odierna ad attutirne il rumore. I moderni conflitti si combattono alla tastiera e certe righe di codice informatico hanno capacità di perforare le più robuste corazze digitali. Lo scenario bellico ora è tutto italiano. Ed è stato preceduto da una vera e propria dichiarazione di guerra che su Youtube ha subito collezionato migliaia di ...

Anonymous Italia contro il governo : le Università nel mirino degli hacker : L'operazione contro il mondo dell'istruzione era stata annunciata da un video ieri sera, ma già da qualche giorno se ne parlava su Twitter. I dati pubblicati oggi potrebbero essere soltanto i primi ...

Anonymous Italia contro il governo : le Università nel mirino degli hacker : Diffusi nomi, email e password di amministratori e utenti di diverse istituzioni universitarie. L'operazione annunciata con un video su YouTube

Perché le donne non fanno ancora carriera all'Università? : È passato circa un anno da quando il Centro Studi dell’Università di Trento ha pubblicato una ricerca guidata da Francesca Sartori, docente del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, sulla disparità tra uomini e donne nelle carriere universitarie. I numeri emersi fanno sgranare gli occhi: nonostante i laureati in Italia siano per il 61% donne, il 70% di quelle che scelgono la carriera accademica non va oltre il ...

Il prorettore dell’Università di Bologna : «Non abolirei il numero chiuso - ma servono più medici» : Ma il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina sarà abolito? Per ora è caos: Palazzo Chigi lo aveva annunciato, salvo poi invertire la rotta qualche ora più tardi. Il comunicato del Consiglio dei Ministri sulla manovra, diffuso ieri notte, lo dichiarava in modo netto, precisando che l’obiettivo dell’abolizione era quello di permettere «a tutti di poter accedere agli studi». Poche ore dopo, in mattinata, la smentita del ministro dell’Istruzione ...

Scuola - Di Maio : “Bene le manifestazioni ma parliamoci. Ma non è vero che tagliamo scuole e Università” : “Venite qui, parliamoci, costruiamo insieme una nuova Scuola”. E’ l’appello agli studenti del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio che su Facebook premette che “le manifestazioni si devono fare sempre, so bene quale è il valore di una pressione sociale pacifica, ho fatto il rappresentante degli studenti per cinque anni. Ma non è vero che tagliamo a scuole e università. Vediamoci per un ...

Il premier Conte a Firenze da prof. "Ho nostalgia dell'Università ma non torno" / VIDEO : Firenze, 9 ottobre 2018 - Accantonati, ma solo per qualche manciata di ore, il Def e la sfida dei conti con l'Europa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi è tornato a Firenze dai suoi ex ...

Università - la giungla dei test e le facoltà di medicina che non restituiscono l'iscrizione : di Marco Conti La giungla dei test di ammissione all'Università si è ripetuta anche quest'anno. Selezioni che cominciano un anno prima e prove di selezione che non sono ancora compiute malgrado siamo ...

Università - la giungla dei test e le facoltà di medicina che non restituiscono l'iscrizione : La giungla dei test di ammissione all'Università si è ripetuta anche quest'anno. Selezioni che cominciano un anno prima e prove di selezione che non sono ancora compiute malgrado siamo a fine ...

X Factor - Alessandro Gassmann sul figlio Leo : "Non ne sapevo niente - sono orgoglioso ma deve finire l'Università" : L'8 ottobre 2018 lo vedremo nuovamente nei panni dell'Ispettore Lojacono, alle prese con i nuovi casi de I Bastardi di Pizzofalcone 2, ma Alessandro Gassmann nei giorni scorsi si è ritrovato anche a dover commentare l'esibizione del figlio Leo, che ha partecipato alle audizioni di X Factor 12 con un brano in inglese scritto da lui, "Freedom".Papà Alessandro sapeva della sua partecipazione al talent show di Sky Uno? Non proprio: "Non mi aveva ...

X Factor - Alessandro Gassmann sul figlio Leo : "Non ne sapevo niente - sono orgoglioso ma deve finire l'Università" : L'8 ottobre 2018 lo vedremo nuovamente nei panni dell'Ispettore Lojacono, alle prese con i nuovi casi de I Bastardi di Pizzofalcone 2, ma Alessandro Gassmann nei giorni scorsi si è ritrovato anche a dover commentare l'esibizione del figlio Leo, che ha partecipato alle audizioni di X Factor 12 con un brano in inglese scritto da lui, "Freedom".Papà Alessandro sapeva della sua partecipazione al talent show di Sky Uno? Non proprio: "Non mi ...