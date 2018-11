L' ultima proposta dela Lega | limite di velocità a 150 km h

ilgiornale

(Di venerdì 9 novembre 2018) L'della? Alzare ildiin autostrada. A quanto? 150 chilometri orari. L'idea, come riporta il Corriere, è del presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli."Il ragionamento è che gli strumenti di sicurezza stradale, attivi e passivi, hanno fatto tanti e tali passi avanti negli ultimi decenni per cui ha poco senso mantenere in vigore quei limiti oggi che i rischi sono connessi a comportamenti diversissimi".L'idea è quella di permettere di "arrivare a 150 km all"ora sulle tratte autostradali di massima sicurezza, e cioé quelle coperte da tutor, con tre corsie per ciascun senso di marcia e asfalto drenante". Secondo il leghista i vantaggi sarebbero "traffico più scorrevole, tempi di percorrenza più rapidi per tutti... e poi, vogliamo dirlo? La libertà di muoversi, fatta salva la sicurezza, in maniera menota".Per Morelli non ...