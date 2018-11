Luce verde del Parlamento ticinese al voto elettronico

Londra : Luce verde per WPP : Protagonista WPP , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,60%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend ...

New York : Luce verde per PVH : Effervescente l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,24%. L'analisi settimanale del titolo ...

New York : Luce verde per Royal Caribbean Cruises : Brillante rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,40%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Piazza Affari : Luce verde per CHL : Prepotente rialzo per la società attiva nel settore dell'Information Technology , che mostra una salita bruciante del 2,04% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di CHL è più fiacca ...

New York : Luce verde per Scana : Protagonista Scana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,94%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

New York : Luce verde per Ralph Lauren : Seduta decisamente positiva per la maison statunitense , che tratta in rialzo del 3,76%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al momento, ...

Londra : Luce verde per Lloyds Banking : Brilla Lloyds Banking , che passa di mano con un aumento del 2,29%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Lloyds Banking mantiene forza relativa positiva ...

Londra : Luce verde per Reckitt Benckiser : Prepotente rialzo per Reckitt Benckiser , che mostra una salita bruciante del 2,29% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al ...

Piazza Affari : Luce verde per Piquadro : Ottima performance per il produttore italiano di pelletteria , che scambia in rialzo del 3,06%. Il trend di Piquadro mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa ...

Piazza Affari : Luce verde per Banca Ifis : Vigoroso rialzo per l' Istituto con sede a Venezia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,80%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

New York : Luce verde per Huntington Ingalls Industries : Brilla Huntington Ingalls Industries , che passa di mano con un aumento del 3,59%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Piazza Affari : Luce verde per Rai Way : Seduta decisamente positiva per Rai Way , che tratta in rialzo del 2,24%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rai Way ...

Londra : Luce verde per Ocado : Grande giornata per Ocado , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,26%. Lo scenario su base settimanale di Ocado rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ...

Londra : Luce verde per Tesco : Protagonista Tesco , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,13%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...