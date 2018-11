Luca Argentero giudice a Tale e Quale Show del 9 novembre | Tiziano Ferro tra le imitazioni

Tale e Quale Show - Il Torneo : anticipazioni di venerdì 9 novembre. Quarto giudice Luca Argentero : Luca Argentero Quarto giurato a Tale e Quale Show: Il Torneo. Secondo appuntamento con il celebrity Talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti in onda ogni venerdì sera su Rai 1 in prima serata. Tale e Quale Show, Torneo: puntata 9 novembre 2018 Come di consueto, ogni venerdì sera su Rai 1 in prime time c’è l’appuntamento con Tale e Quale Show, Il Torneo, secondo appuntamento che vedrà a confronto sei personaggi di quest’anno con altri sei, ...

Luca Argentero quarto giurato a Tale e quale show (Anteprima Blogo) : Venerdì in prima serata su Rai1 andrà in scena il secondo round del torneo 2018 di Tale e quale show, il prestigioso spettacolo musicale del venerdì sera della prima rete della Rai.Carlo Conti venerdì sera sarà nuovamente al timone di questo programma e come consuetudine é prevista la presenza di un "rinforzo" in giuria che andrà ad affiancarsi ai titolari di questa edizione, ovvero Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. ...

Fratelli Unici - Rai 3/ Streaming video del film con Luca Argentero e Raoul Bova (oggi - 26 ottobre 2018) : Fratelli Unici, il film commedia in onda su Rai 3 oggi, venerdì 26 ottobre 2018. Nel cast: Luca Argentero, Raoul Bova e Carolina Crescentini, alla regia Alessio Maria Federici. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:22:00 GMT)

Luca Argentero - l'attore è il nuovo volto del brand Falconeri : Una rinverdita collaborazione che, grazie all'immagine elegante e sofisticata di Argentero, segna nuovamente la vicinanza di Falconeri al mondo del cinema. E se per la casa di moda 'sono le nostre ...

Luca Argentero Brand Ambassador per Falconeri [GALLERY] : Falconeri sceglie Luca Argentero come Brand Ambassador per la stagione Autunno-Inverno 2018-19 e Primavera-Estate 2019 Prosegue la vicinanza di Falconeri al mondo del cinema che riconferma Luca Argentero come Brand Ambassador. Luca, che ha già collaborato in passato con il Brand, sarà Brand Ambassador per la stagione Autunno-Inverno 2018-19 e Primavera-Estate 2019. L’attore incarna al meglio con il suo stile elegante, chic e sofisticato il ...

Luca Argentero : «Adesso che sono un supereroe» : Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Questo articolo è ...

Da Luca Argentero ad Amanda Sandrelli - la stagione del Teatro Verdi : ... per premiare la fiducia e soddisfare la curiosità del pubblico, da lunedì 17 settembre fino al 29 settembre l'abbonamento ai 5 spettacoli della stagione abbinato ai 6 spettacoli della "stagione off" ...

GLADIATORI DI ROMA/ Su Italia 1 il film doppiato da Luca Argentero (oggi - 15 settembre 2018) : GLADIATORI di ROMA, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast: Luca Argentero, Laura Chiatti, Belen Rodriguez, alla regia Iginio Straffi. Il dettaglio(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 04:35:00 GMT)

Un boss in salotto - il film con Paola Cortellesi - Luca Argentero e Rocco Papaleo : Sabato 15 settembre alle 21.25 su Canale 5 è tempo di risate all’italiana con Un boss in salotto, film del 2014 di Luca Miniero con Paola Cortellesi, Luca Argentero e Rocco Papaleo. Un boss in salotto, trailer Un boss in salotto, trama e cast Cristina (Paola Cortellesi) è un’energica e volitiva donna meridionale trapiantata in un piccolo centro dalle parti di Bolzano, dove è finalmente riuscita a costruirsi una vita e una famiglia ...

Cha Cha Cha/ Su Rai 4 il film con Luca Argentero e Claudio Amendola (oggi - 1 settembre 2018) : Su Rai 4 va in onda oggi, 1 settembre 2018, il film Cha Cha Cha con nel cast Luca Argentero, Claudio Amendola ed Eva Herzigova. La regia è curata da Marco Risi.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:17:00 GMT)