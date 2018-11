Long | l' ex marine con il male oscuro

ilgiornale

: #California, L'autore della sparatoria nel bar californiano probabilmente si è ucciso: era un ex marine di 28enne,… - RaiNews : #California, L'autore della sparatoria nel bar californiano probabilmente si è ucciso: era un ex marine di 28enne,… - Cla2011 : Una buona raccolta di dati in questo articolo. - francescasepec1 : RT @RaiNews: #California, L'autore della sparatoria nel bar californiano probabilmente si è ucciso: era un ex marine di 28enne, Ian David L… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il killer di Los Angeles è un ex, che dall'Afghanistan si è portato a casa ildi tanti veterani, la nevrosi da combattimento. Ian David, 28 anni, viveva poco distante dal locale della strage con la madre, ma da tempo dava segni di squilibrio. Si è arruolato neis a 18 anni ed è rimasto nel corpo più glorioso delle forze armate americane fino al 2013. La foto dicon i capelli rasati a zero e la maglietta color sabbia appena arrivato in caserma mostrano il volto di un bravo ragazzo pronto per l'avventura. Is vengono arruolati giovanissimi e prima dei 30 anni sono dei veterani.ha servito in Afghanistan dal 16 novembre 2010 al 14 giugno 2011 ed è stato decorato per le azioni in combattimento. Le fotografie del killer di Los Angeles durante la missione afghana non lo ritraggono sotto il fuoco. In uno scatto è accanto a un gippone corazzato ...