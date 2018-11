Lo spread ci è già costato un miliardo e mezzo

Manovra - i conti non tornano : così lo spread si mangia la crescita immaginata dal governo : L'esecutivo prevede di segnare un +1,5% nel corso del 2019, grazie all'extra-deficit che stimolerà l'economia. Ma l'economista Blanchard, ex del Fmi, smonta i piani: anche ammettendo l'effetto benefico delle misure, il caro-rendimenti dei Btp rischia di portare il Paese in Fonte Repubblica.it ...

Notizie rassicuranti : banche italiane tutte promosse negli stress test Ue. La Borsa festeggia - lo spread va a 287 : Si tratta di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e BancoBpm che hanno riportato ampi margini di sicurezza in caso di scenari economici e finanziari particolarmente negativi -

PIL A CRESCITA ZERO/ La prova che l'austerity sta già colpendo via spread - IlSussidiario.net : Il dato sull'andamento del Pil in Italia del terzo trimestre è una brutta notizia ed è preoccupante per il Governo. Significa che l'austerity ha già colpito

Visco rispiega al governo gialloverde i rischi dello spread : I dati, vedi quelli relativi al lavoro pubblicati stamattina dall'Istat, peggiorano. La crescita latita. E sono ormai in tanti, quasi quotidianamente, a lanciare allarmi sul presente e sul futuro dell'Italia. L'ultimo in ordine di tempo è stato, questa mattina, il governatore della Banca d'Italia Ig

Visco - Bankitalia - lancia l'allarme : 'La crescita dello spread danneggia famiglie e banche' : ' La difesa del risparmio, come la lotta alla povertà richiede il ritorno dell'economia su un sentiero di crescita duratura . Le riforme e i cambiamenti necessari possono avere nel breve periodo ...

Manovra l'avviso di Draghi : «spread alto danneggia le banche». Scontro con M5S-Lega : L'Italia dello spread sopra 300 monopolizza la conferenza stampa di Mario Draghi, che sotto un fuoco di fila di domande sul futuro del Paese lancia l'allarme: rischiano banche, famiglie e...

Banche a rischio ricapitalizzazione già con lo spread a 320 - alert su Mps e Carige. Il parere degli analisti : La collocazione della soglia psicologica dello spread a 400 punti base non regge più. Ne ha preso consapevolezza il governo - che questa soglia l'aveva scelta e difesa dai "complottisti" - tanto che l'ipotesi di un intervento dello Stato a sostegno delle Banche ora non è più un tabù. Lo registrano a loro spese, già oggi, gli istituti, i bersagli più sensibili e fragili della tempesta sui mercati. Da ...

Draghi : lo spread danneggia le banche italiane. «Non finanziamo il deficit dei Paesi» : La Bce ha confermato i tassi a zero almeno fino all’estate 2019 e la fine del piano di acquisto di titoli di Stato a dicembre. Il quadro economico presenta fattori di incertezza ma non cambia nella sostanza...