Libia | a Palermo rischio fallimento | Italia scommette su Salamé

Libia : Mosca - a Palermo Mikhail Bogdanov : ANSA, - Mosca, 9 NOV - A rappresentare la Russia alla conferenza di Palermo sulla Libia sarà Mikhail Bogdanov, vice ministro degli Esteri e inviato speciale in Medio Oriente del presidente Vladimir ...

Libia - la Merkel non sarà alla Conferenza di Palermo. Per il piano dell’Onu elezioni parlamentari possibili già nel 2019 : Un progetto per la sicurezza di Tripoli e una road map per il cammino istituzionale della Libia: sono i due elementi chiave del piano di azione che l’inviato delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano, Ghassan Salamè, presenta al Consiglio di Sicurezza in vista della Conferenza di Palermo del 12 e 13 novembre. Un vertice su cui il governo italiano punta molto, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Enzo ...

Contrasti tra Interno ed Esteri sulla gestione della Conferenza sulla Libia a Palermo : "Noi ce l'abbiamo mesa tutta. Ma non tutti, fuori da qui, hanno mostrato la stessa determinazione e, soprattutto, non tutti hanno remato nella stessa direzione". Non si tratta di mettere le mani avanti per non cadere indietro – metafora ginnica per dire prepariamoci a gestire un flop – ma le considerazioni fatte ad HuffPost da una fonte molto addentro al dossier-Libia, e alla sofferta preparazione della Conferenza internazionale di ...

Un Gheddafi di troppo alla Conferenza di Palermo per la Libia : alla Conferenza per la Libia un posto resterà vuoto. Perché la sua presenza, tra i capi, o presunti tali, libici, non è mai stata presa in considerazione. troppo "pesante" è il nome che porta, e quel nome potrebbe imbarazzare in molti, anche in Italia. Ma sarà lui il "convitato di pietra" della due giorni di Palermo, con il quale qualunque road map uscirà dal summit dovrà fare i conti. Il suo nome ...

Libia - Conte : massima attenzione Francia su conferenza Palermo : Roma, 2 nov., askanews, - 'Stiamo definendo l'agenda e i dettagli, sulla partecipazione dei singoli paesi non avrebbe senso ora. Confermo che tutti i paesi avranno partecipazione ai più elevati ...

Libia - Conte incontra Haftar. Il generale sarà a Palermo alla Conferenza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di domenica un lungo e articolato incontro con il generale Khalifa Haftar - Comandante dell'Esercito Nazionale Libico - per uno ...

Libia - Conte : Haftar a Conferenza Palermo - disponibile a confronto : Roma, 29 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di ieri un 'lungo e articolato incontro' con il Generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito ...

Palermo - il vertice sulla Libia si terrà a Villa Igiea. La città sarà blindata per due giorni : I preparativi, in gran segreto, sono in corso già da due settimane. La conferenza per la Libia, organizzata dal governo italiano a Palermo, si terrà a Villa Igiea, il grand hotel sul mare che già l'...

Libia : Conte vede Salamè - Onu centrale - Conferenza Palermo essenziale : ...il suo interlocutore hanno infine convenuto circa la particolare rilevanza del rafforzamento delle condizioni di sicurezza e di sviluppo economico come elementi propulsori di una soluzione politica ...

Libia : Merkel alla conferenza di Palermo : ANSA, - BRUXELLES, 17 OTT - La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà alla giornata inaugurale della conferenza sulla Libia a Palermo, il prossimo 12 novembre. E' quanto si apprende da fonti di ...

Conferenza sulla Libia appesa a un filo. Haftar pronto a disertare Palermo : È diventato un percorso a ostacoli quello che porta alla Conferenza di Palermo sulla Libia. L’ultimo colpo inferto alla già ingolfata macchina organizzativa è la possibile defezione della Cirenaica nella doppia figura di Khalifa Haftar e Aguila Saleh....

Libia - Conte : a conferenza Palermo anche Merkel e Unione africana : Adis Abeba, 11 ott., askanews, - 'L'Unione africana ha assicurato che la presenza ci sarà e siamo quindi confidenti che la conferenza di Palermo sulla Libia sta procedendo molto bene. Ieri ho parlato ...

Libia - solo ombre sulla Conferenza di Palermo : manca persino la lista degli ospiti : La Conferenza internazionale sulla Libia, che l'Italia vuole organizzare a Palermo il 12 e 13 novembre, presenta troppe...