LG Q9 non nasconde il notch nel primo render e conferma alcune specifiche

Tennis – Kyrgios non si nasconde : “vengo seguito da due psicologi - vi spiego perchè” : Nick Kyrgios ha svelato di essersi rivolto a due psicologi, uno che lo segue in patria, ed uno durante i viaggi, per tutelare la sua salute mentale Dopo aver concluso in anticipo la sua stagione a Mosca, in seguito ad un infortunio al gomito, Nick Kyrgios ha avuto modo di riflettere sull’anno appena trascorso e su come migliorare in futuro. Il giovane Tennista australiano ha deciso di affidarsi a due psicologi, al fine di tutelare la ...

NBA – LeBron James non si nasconde : “complimenti a Toronto - sono i migliori ad Est. Noi dobbiamo migliorare” : I Raptors superano senza problemi i Lakers grazie ad un devastante primo quarto da 42 punti: LeBron James si complimenta con gli avversari e spiega in quali aspetti i giallo-viola devono migliorare I Los Angeles Lakers fanno fatica ad ingranare. Ieri notte contro i Toronto Raptors, privi di Kawhi Leonard, è arrivata la sesta sconfitta subita in 10 gare di regular season. I giallo-viola hanno pagato caro un inizio shock da 42 punti subiti ...

Erdogan lancia il sasso e nasconde la mano : "Ordine di uccidere Khashoggi partito dall'alto - ma non da re Salman" : "L'ordine di uccidere Khashoggi è arrivato dal più alto livello del Governo saudita". È l'accusa lanciata dal presidente turco Recep Tayyp Erdogan dalle colonne del Washington Post. Nell'editoriale, il leader sottolinea di essere convinto che il re saudita Salman, il padre del principe Mohammed, non sia coinvolto e che tra Turchia e Arabia Saudita ci sono "rapporti amichevoli".L'editoriale sul Washington Post è ...

Marco Carta - il coming out deve essere libero. Ma non dichiararsi vuol dire nascondersi : di Roberto Sormani E’ il turno di Marco Carta e come sempre si ripropone il dibattito interno alla comunità LGBT+, anche dentro Wake Up Italia. Io sono in minoranza e questo non lo prendo quasi mai molto bene, come ha scoperto chiunque opinasse sui miei folti capelli. La divisione, però, vale la pena di essere raccontata, se non altro per sollevare noi pover* LGBT+ dal peso dell’impressione che si dà di rappresentare sempre l’intero gruppo di ...

Marco Carta a Domenica Live : “non voglio più nascondermi” | VIDEO : Cosa ha detto Marco Carta a Domenica Live? Il giovane cantante si è tolto un peso dal cuore raccontando, prima dell’uscita del suo nuovo singolo che da stanotte sarà in vendita sulle piattaforme digitali, di essere omosessuale. Carta ha detto di non volersi più nascondere e assicurato di essere molto felice anche grazie ad una bellissima persona che è ora al suo fianco. Marco Carta a Domenica Live: le premesse “Sono molto emozionato. ...

F1 - Vettel non si nasconde in Messico : “l’obiettivo è senza dubbio la vittoria - ma non dipende solo da noi” : Il pilota tedesco ha sottolineato come l’obiettivo della Ferrari in Messico è la vittoria, puntando sulla competitività in rettilineo Sebastian Vettel può fare davvero poco per evitare che Hamilton vinca il quinto titolo mondiale, al britannico infatti basta un settimo posto per stappare lo champagne e appaiare Fangio nella classifica all-time. photo4/Lapresse L’obiettivo del tedesco comunque è vincere, per rovinare ...

Tennis – Fognini non si nasconde : “potrei operarmi - dolore alla caviglia insopportabile” : Fabio Fognini potrebbe operarsi nelle prossime settimane per smaltire il dolore di un infortunio alla caviglia che si sta facendo, partita dopo partita, ormai insopportabile In quella che lui stesso ha definito la miglior stagione della sua vita, Fabio Fognini potrebbe essere costretto a prendere la drastica decisione di operarsi. Il Tennista ligure soffre di un problema alla caviglia da diverse settimane e il dolore si sta facendo sempre ...

MotoGp – Dovizioso non si nasconde dietro un dito in Australia : “a Phillip Island la gara più difficile dell’anno” : Andrea Dovizioso palesa le sue impressioni in vista della gara di Phillip Island: il pilota della Ducati appare scettico sulle prestazioni della sua moto in Australia Dopo la caduta in Giappone, Andrea Dovizioso cerca il suo riscatto a Phillip Island, dove però ammette le difficoltà che potrebbe incontrare. Durante il weekend del Gp d’Australia la Ducati potrebbe trovare le più grandi difficoltà di tutta la stagione e il pilota ...

Grande Fratello Vip - Battista : "Odio chi si nasconde e resta nell'anonimato. Giovani e maturi dovrebbero partecipare separati" : Maurizio Battista torna a parlare del Grande Fratello Vip e lo fa in diretta su Facebook, rispondendo alle domande dei suoi fan.Il comico romano ribadisce le difficoltà incontrate nel resistere all’interno della casa di Cinecittà e allo stesso tempo attacca chi in queste settimane non si è mai esposto, rimanendo lontano dalle discussioni. “Meglio uscire dopo tre settimane a testa alta che dopo due mesi a testa bassa. Parlo di chi si nasconde, ...

Mondiali Volley 2018 – Chirichella non riesce a nascondere la delusione : “medaglia pesante - ma brucia la sconfitta” : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, Cristina Chirichella commenta la sua prestazione e quella delle compagne dopo la sconfitta contro la Serbia Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo ...

MotoGp - Zarco non si nasconde : “proverò a vincere - anche se Dovi e Marquez hanno un altro passo” : Il pilota francese ha commentato le qualifiche del Gp del Giappone, concluse al secondo posto dietro la Ducati di Andrea Dovizioso Un risultato sorprendente, un secondo posto che esalta Johann Zarco, riuscito a portare la sua Yamaha Tech3 in prima fila al termine delle qualifiche del Gp del Giappone. AFP/LaPresse Sorpresa e stupore nelle considerazioni del francese, soprattutto considerando che la sua moto non ha ricevuto sviluppi ...

Il sogno in rossonero e la verità sulla Juventus - Higuain non si nasconde : “hanno preso Ronaldo e mi hanno cacciato” : Gonzalo Higuain parla in una lunga intervista degli obiettivi che si pone in questa stagione con il Milan, il calciatore rossonero vuole già vincere! “Io sono qui ora e penso a vincere quest’anno, non posso aspettarne tre. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter vincere qualcosa già in questa stagione, perché il Milan ha i mezzi per riuscirci. E se non ce la faremo, vedremo la prossima. Però dobbiamo far capire ai tifosi che siamo ...