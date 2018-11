L' eurozona della Signora è diventata un caso | troppi i finali sbagliati

ilgiornale

(Di venerdì 9 novembre 2018), abbiamo un problema. Forse più di uno. La rimonta choc del Manchester United ha lasciato il segno e certificato un vizio di fabbrica che la Juventus si trascina da inizio stagione: l'incapacità di chiudere le partite e di rischiare di comprometterle nel finale. Aveva rischiato con l'Empoli, con il Cagliari, ha pagato un dazio enorme in Champions. Dove contano i dettagli, per mano dello specialista in materia: José Mourinho. L'impressione è che gli avversari riconoscano la superiorità bianconera, cerchino di limitare i danni restando in partita il più a lungo possibile sperando che nel finale l'episodio giri a loro favore. E in Europa sono ormai sdoganati i cinque minuti di Massimiliano Allegri così come il cambio Barzagli. Da Monaco di Baviera al Bernabeu iche hanno rovinato le imprese sono una consuetudine, senza dimenticare che all'Old Trafford sarebbe stata ...