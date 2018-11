Lega | pg della Cassazione su 49 milioni | “Confermare la confisca” decisa dal Tribunale di

Matteo Salvini - il pg di Cassazione sui fondi della Lega : 'Rigettare il ricorso - procedere al sequestro' : Riprende l'assedio giudiziario nei confronti di Matteo Salvini e della Lega. Il procuratore generale della Cassazione, Marco Dall'Olio , ha infatti chiesto il rigetto del ricorso della Lega contro l'...

Fondi Lega - il pg della Cassazione : «Confermare sequestro di 49 milioni» : da respingere il ricorso di Matteo Salvini, presentato in Cassazione in qualità di segretario della Lega, contro l'ordinanza del riesame di Genova che lo scorso 5 settembre aveva disposto il sequestro ...

«In autostrada fino a 150 km/h» - la proposta della Lega : «In autostrada fino a 150 km/h». La proposta è del presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli e riguarda le tratte autostradali di massima sicurezza, quelle «coperte da tutor, con tre corsie per ciascun senso di marcia e asfalto drenante». «Il ragionamento è che gli strumenti di sicurezza stradale, attivi e passivi, hanno fatto tanti e tali passi avanti negli ultimi decenni per cui ha poco senso mantenere in vigore ...

L'ultima proposta della Lega : alzare i limiti di velocità in autostrada fino a 150 Km/h : L'ultima proposta della Lega consiste nell'alzare il limite di velocità sulle autostrade a 150 chilometri orari. La proposta arriva direttamente dal tavolo di Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti della Camera. Morelli, che il Corriere della Sera definisce un "salviniano di ferro", spiega al quotidiano milanese che gli strumenti per garantire la sicurezza ci sono e sono già molto avanzati."La proposta consiste ...

Sanatoria su Imu - Tasi e bollo auto Manovra - le proposte della Lega : Proposta della Lega sulla Manovra: estendere il condono fiscale anche alle imposte patrimoniali degli enti territoriali, come Ici, Imu, Tasi, bollo auto. Altra idea: introdurre una tassa sui trasferimenti Segui su affaritaliani.it

Dl fisco - sanatoria per Imu e Tasi e stop alla patente per gli evasori seriali della rc auto : le proposte della Lega : Una serie di emendamenti: dalla rc auto alla sanatoria. La Lega li ha presentati in Commissione finanze del Senato dove si prende in esame il decreto fiscale. Tra le proposte del Carroccio c'è quella ...

Dl fisco - emendamenti della Lega : “Tassa dell’1 - 5% su trasferimenti di denaro all’estero con i money transfer” : Una tassa sui money transfer, che colpirebbe tutti i trasferimenti di denaro verso Paesi extra europei. A proporla è la Lega con un emendamento al decreto fiscale depositato in commissione Finanze al Senato. L’imposta dell’1,5% dovrebbe essere applicata a tutte le operazioni dai 10 euro in su, escluse le transazioni commerciali. Le maggiori risorse sarebbero destinate al Fondo infrastrutture. Previsto anche che i trasferimenti avvengano ...

Bollo auto - ora spunta il maxi condono : l'emendamento della Lega che farà discutere : Pace Fiscale, la Lega prova il blitz in commissione Finanze al Senato. In un emendamento spunta la sanatoria sulle entrate...