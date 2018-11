L' ecomostro comprato dal sindaco 5 stelle di Bagheria per farne un resort è abusivo e

huffingtonpost

(Di venerdì 9 novembre 2018) "Rilanciare il turismo" questo è il dogma di Patrizio Cinque,di. Per farlo il primo cittadino pentastellato ha acquistato per 225 mila euro un rudere sul mare. Un, come lo definisce il Corriere della Sera, che riporta la vicenda. L'obiettivo di Cinque è quello di rendere lo scheletro della struttura undeluxe "per rilanciare il turismo". Il 12 ottobre però tramite una visura camerale fatta dal leader dei Verdi italiani, Angelo Bonelli, raccoglie materiale e denuncia in procura la proprietà dell'. La notizia, secondo il Corriere, passa in secondo piano fino alla tragedia di Casteldaccia.La spiaggia di Sarello su cui incombe ciò che resta del vecchio New Orleans, che dista non più di cinque chilometri proprio da Casteldaccia, è catalogata nella Carta della Pericolosità del ...