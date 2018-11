: • Cyber News • #Leccese,scoppia fabbrica fuochi:1 morto - Cyber_Feed : • Cyber News • #Leccese,scoppia fabbrica fuochi:1 morto - NotizieIN : Leccese,scoppia fabbrica fuochi:1 morto - TelevideoRai101 : Leccese,scoppia fabbrica fuochi:1 morto -

E' morta una delle tre persone rimaste ferite in una esplosione che si è verificata in unadidi artificio ad Arnesano, in provincia di Lecce. Si tratta del figlio del titolare, un ragazzo di 19 anni, Gabriele Cosma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che stanno cercando di appurare le cause della deflagrazione. I feriti sono ricoverati all'ospedale di Copertino (Lecce).(Di venerdì 9 novembre 2018)