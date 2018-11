Le tensioni sulla prescrizione hanno penalizzato o no il consenso sul governo?

Dl sicurezza verso il voto di fiducia. Sulla prescrizione ancora tensioni : Salvini si dice coinvinto che il provvedimento sarà approvato. La partita politica è complicata dalle tensione fra Lega e 5 Stelle Sulla riforma della prescrizione . Per appianare i contrasti si discuterà in un vertice con il premier e i suoi vice -

Mattarella : 'Segnali di tensioni pesano sulla fiducia' : "La qualità delle aziende italiane, e la loro abilità di affermarsi sui mercati internazionali inserendosi nelle catene del valore globale, prospera solo in un mondo aperto e integrato - ricorda ...

Manovra - tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...