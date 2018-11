Le pagelle dei nuovi singoli in radio da oggi | 9 novembre 2018

pagelle Napoli-Psg 1-1 - Champions League 2019 : Mbappè e Neymar uniche luci dei parigini - Insigne pareggia su rigore : Il Napoli raccoglie un pareggio molto importante contro il PSG nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 ed avvicina la qualificazione agli ottavi. I partenopei sono passati in svantaggio allo scadere del primo tempo con il gol di Bernat ma sono riusciti a strappare il pareggio su rigore nella ripresa con Lorenzo Insigne. Di seguito le Pagelle di Napoli-Psg: Pagelle Napoli-Psg CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

pagelle Inter-Barcellona - 1-1 : i voti della partita. Handanovic il migliore dei nerazzurri - Icardi decisivo come sempre : L’Inter soffre per 90′, ma alla fine ne esce con un buonissimo punto dalla durissima partita di San Siro con il Barcellona, valida come quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ancora una volta è Mauro Icardi ad essere decisivo, dopo una partita anonima: l’argentino risponde a Malcom e fa volare la banda di Luciano Spalletti, sempre più seconda nel proprio raggruppamento. Pagelle INTER – BARCELLONA ...

X Factor 2018 - le pagelle alla prima serata dei live : Fedez sottotono - Lodo Guenzi spaesato al posto di Asia Argento : X Factor è tornato con un’edizione (perlomeno al debutto) un po’ sottotono. Non c’è più Asia Argento, salutata a inizio trasmissione da Cattelan, ma Lodo Guenzi. Il “biondino” de Lo Stato Sociale si è mostrato un po’ spaesato al suo debutto come giurato. Non ha i tempi televisivi e cerca di compensare parlando, parlando e ancora parlando, diventando assai prolisso. Ogni occasione è buona per citare termini tecnici e nomi ...

pagelle Milan-Betis Siviglia 1-2 - Europa League 2019 : non basta Cutrone - troppi errori dei rossoneri : Il Milan viene sconfitto 2-1 dal Betis Siviglia nella terza giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019 di calcio. A San Siro i rossoneri subiscono il gioco degli spagnoli, che li sorpassano in classifica e vanno al comando del Gruppo F. Andiamo a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle della partita. Pagelle Milan-Betis Siviglia MILAN Reina 4,5: giornata no lui. Rischia molto su un rinvio nei primi minuti e poi fa ...

Barcellona-Inter 2-0 - le pagelle dei nerazzurri : il migliore è Skriniar : Si è appena conclusa la gara del Camp Nou tra Barcellona ed Inter, valida per la terza giornata del gruppo B di Champions League. A imporsi sono i blaugrana grazie alla rete del grande ex, Rafinha Alcantara, al 32', che insacca su cross di Luis Suarez, approfittando di un'incertezza di Milan Skriniar [VIDEO], prima del raddoppio di Jordi Alba a 7 minuti dalla fine. Un successo per 2-0 che permette agli spagnoli di ipotecare il passaggio del ...

Inter-Milan 1-0 - le pagelle dei nerazzurri : Icardi ancora decisivo : Si è appena concluso il big match della nona giornata di campionato, il derby di Milano tra Inter e Milan, con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie al gol vittoria di Mauro Icardi, che al 92' infila di testa su cross di Matìas Vecino, approfittando di un'incertezza di Donnarumma. La squadra di Luciano Spalletti sale a diciannove punti, tornando al terzo posto e restando a due lunghezze dal Napoli, riportandosi a più uno sulla Lazio, che ...

PECHINO EXPRESS 2018 - TERZA TAPPA/ pagelle e vincitori : trionfo Mannequin - la rivincita dei Mattutini : Nuova puntata per la settima edizione di PECHINO EXPRESS 2018. Si tratta della TERZA in ordine di tempo, quella che vede la vittoria della coppia Mannequin (Linda e Rachele).(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Psv-Inter 1-2 - le pagelle dei nerazzurri : Successo in terra olandese per l'Inter. In Champions League i nerazzurri superano il Psv Eindhoven per 2-1 in rimonta, ad aprire le marcature è stato infatti Rosario con un tiro da lontano,. Artefici ...

Chievo-Torino - ecco le pagelle dei granata : Izzo e Nkoulou sicurezze : VERONA - ecco le pagelle del Torino dopo la sfida con il Chievo vinta 1-0. SIRIGU 6 Poco impegnato eppure lucido fino alla fine: al 41' st esce e risolve su Stepinski. Izzo 6.5 Partita in crescendo e ...

Empoli-Milan 1-1 - le pagelle dei rossoneri : L'Empoli si prende un punto in rimonta con il Milan di fronte ai 13.000 del Castellani. rossoneri in vantaggio con un autogol di Capezzi, poi la rimette nel binario giusto per i toscani un rigore di ...

pagelle Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi gol e assist. D’Ambrosio decisivo. Chiesa è il migliore dei Viola : INTER Handanovic 6,5: il palo lo salva dopo pochi minuti sul tiro di Mirallas, poi è bravissimo a chiudere lo specchio a Simeone con un ottimo riflesso. La deviazione di Skriniar lo mette fuori dai giochi sul tiro di Chiesa D’Ambrosio 7: il migliore dell’Inter. Una moto sulla fascia destra nel primo tempo, poi nella ripresa prima salva un gol sul colpo di testa di Pjaca e poi trafigge Lafont con un inserimento da vero ...

Sampdoria-Inter 0-1 - le pagelle dei nerazzurri : decide Brozovic - il migliore : L'anticipo della quinta giornata di campionato tra Sampdoria ed Inter si conclude sul risultato di 0-1 per i nerazzurri grazie alla rete di Marcelo Brozovic al 92'. Un successo che permette alla squadra di Luciano Spalletti di salire a sette punti in classifica [VIDEO], agganciando proprio i blucerchiati. Ora si pensa gia' al turno infrasettimanale, con l'Inter che affrontera' la Fiorentina martedì sera, mentre la Sampdoria sara' di scena alla ...

Pechino Express 2018 - prima puntata / Coppie - concorrenti e pagelle : la gaffe dei Mattutini : La prima tappa di Pechino Express 2018 si è chiusa senza eliminazioni, ma con due infortuni e una gaffe. I vincitori sono i Mattutini che hanno salvato le signore della tv. Le pagelle(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 06:52:00 GMT)

Vuelta a España 2018 : le pagelle della diciottesima tappa. Jelle Wallays premiato per il coraggio - disorganizzate le squadre dei velocisti : Il campione del Mondo in carica dunque è costretto a scattare da solo a circa 400 metri dall'arrivo a caccia di un'improbabile rimonta. Alla fine il 28enne slovacco taglia il traguardo terzo alla ...