L’allieva 2 | anticipazioni quarta puntata | la scoperta di Alice

: NOO MANCA POCO ALLA FINE ?????? - sara1983h : NOO MANCA POCO ALLA FINE ?????? - MastrotekPino : L’Allieva 2 anticipazioni, puntata 15 novembre: Alice scopre la verità! - zazoomnews : Anticipazioni L’allieva 2: CC e Sergio un passato ingombrante - #Anticipazioni #L’allieva #Sergio -

(Di venerdì 9 novembre 2018)L’allieva 2,scopre la verità su Einardi e Conforti Grande successo anche per la terzade L’allieva 2 andata in onda ieri sera su Rai1. Il triangolo amoroso tra Claudio,e il pm Sergio Einardi sta appassionando i telespettatori. Cosa accadrà nellade L’allieva 2 giovedì 15 novembre?, delusa da Claudio, decide di uscire da sola con la nonna Amalia per andare ad assistere alle prove generali di uno spettacolo in cui recita la sua amica Cordelia.nota che Beatrice sta cercando di riavvicinarsi a Claudio e ne è gelosa., facendo una ricerca su internet, scopre che Sergio in passato ha fatto sostituire Claudio durante un’indagine ma non sa il motivo. Sergio viene chiamato dagli amici di sua figlia che ha bevuto troppo e ora si sente male.va con lui a prenderla, la ragazzina le ...