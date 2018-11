L' allarme di Bankitalia | aumento spread rischia di vanificare gli effetti attesi

Visco - Bankitalia - lancia l' allarme : 'La crescita dello spread danneggia famiglie e banche' : ' La difesa del risparmio, come la lotta alla povertà richiede il ritorno dell'economia su un sentiero di crescita duratura . Le riforme e i cambiamenti necessari possono avere nel breve periodo ...

Bankitalia lancia l'allarme "Investitori ora fuggono" : Palazzo Koch lancia ancora una volta l'allarme: gli investitori stanno fuggendo. Nell'ultimo Bollettino Economico, la Banca d'Italia rivela cosa sta succedendo in queste settimane. Bankitalia sottolinea un aspetto da non sottovalutare che è legato direttamente ai nostri titoli di Stato: "Nei primi otto mesi del 2018 gli investitori non residenti hanno ridotto le loro consistenze di titoli di portafoglio italiani di 42,8 miliardi: i ...