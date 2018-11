' La tv delle ragazze' | successo di Serena Dandini col 6% | 1 332 000 telespettatori

'La tv delle ragazze' : successo di Serena Dandini col 6% di share e 1.332.000 telespettatori : Nonostantse la ruggine lasciata inevitabilmente dal passare degli anni, ha avuto un buon successso ieri sera su Rai3 il ritorno della tv delle ragazze con Serena Dandini. Personaggi nuovi si sono ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - minimo storico per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...

Serena Dandini torna con “La tv delle ragazze – gli Stati Generali” : Nel 1988 Rai3 affida a tre giovani autrici, Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini, il compito di realizzare un programma comico di sole donne. Nasce così LA TV delle ragazze, che concentrava in un’ora il fantasioso palinsesto di un ipotetico network femminile. Un programma che non ha precedenti nella televisione italiana. Dopo una lunga ricerca le autrici mettono insieme un cast che oggi potrebbe essere definito stellare, visto che ...

Non solo risate : il ritorno di Serena Dandini e delle sue ragazze : Proprio nell'anno del Metoo, si scherzerà su tutto, 'dalla politica agli uomini in grossa difficoltà ultimamente', ma 'mai sul femminicidio, su quello non si scherza', in un confronto generazionale ...

La Tv delle ragazze : Gli Stati Generali 1988-2018 - anticipazioni e diretta della prima puntata : Torna La Tv delle Ragazze su Rai 3 ed è già un evento: non solo perché è un programma che ha fatto epoca, ma anche perché quando è andato in onda sulla Rai 3 di Angelo Guglielmi il Muro di Berlino era ancora in piedi - anche se traballante sotto i colpi della Perestrojka di Gorbaciov -, il singolo straniero più venduto era I don't want your love dei Duran Duran (anche se non nella formazione originale), quello italiano era Gimme Five di un ...

La Tv delle ragazze - gli Stati Generali 1988-2018 : torna il programma di Rai 3 : Per sole quattro puntate torna lo storico programma Rai tutto al femminile, condotto da Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini.

Palinsesti tv - il giovedì è diventato “giorno di punta” : da XFactor a Pechino Express - passando per Grande Fratello Vip e La tv delle ragazze. Ma è una giusta strategia? : Signori della tivù, scusate se vi disturbiamo, ma un dubbio ci attanaglia: avete mai pensato a un’altra collocazione, oltre quella del giovedì, per i vostri “stupendi” programmi del prime time? Perché sembra che la situazione vi stia sfuggendo di mano. Leggendo la guida tv, l’abbiamo capito, il giovedì è diventato il vostro giorno prediletto e ora vi state divertendo a collocare in questa serata di tutto e di più. Eppure non credete ...

La tv delle ragazze : Serena Dandini riporta in tv lo show trent’anni dopo. «Rai è casa mia - per me non è una rivincita». Esclusa Alessandra Casella : La tv delle ragazze, cast Serena Dandini convoca gli Stati Generali. A trent’anni di distanza, e con qualche ruga in più, la conduttrice ripeterà su Rai3 l’esperimento di tv comica al femminile che a modo suo segnò un’epoca e un modo di pensare. Oggi molto, anzi tutto, è cambiato ma il tentativo si rinnova: giovedì 8 novembre alle 21.15 debutterà La tv delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, un viaggio in quattro ...

La tv delle ragazze 2018 - Alessandra Casella : "Hanno richiamato tutte - tranne me : perché?" : "Per questa nuova avventura abbiamo chiamato a raccolta le nostre ragazze storiche [...] che hanno risposto generosamente al nostro appello". Così Serena Dandini parla del ritorno de La Tv delle ragazze (da questa sera, in prima serata, su Rai 3), c'è solo un problema: tra le ragazze storiche del programma non è stata richiamata l'attrice Alessandra Casella, che faceva parte del cast alla fine degli anni Ottanta (indimenticabile la sua ...

'La tv delle ragazze' 30 anni dopo con Serena Dandini : alle 21 - 15 la prima puntata - trailer - : Da Carla Signoris 'mamma elicottero' a Sabina Guzzanti che 'sfornerà' un Marco Travaglio e una Maria Elena Boschi, aspirante concorrente a Ballando con le stelle. E poi Lella Costa, Angela Finocchiaro,...

Alessandra Casella su La Tv delle ragazze : “hanno chiamato a festeggiare tutte le protagoniste - tranne me” : La tv delle Ragazze torna sul piccolo schermo senza Alessandra Casella che su Twitter ha espresso il suo disappunto per essere stata esclusa Alessandra Casella esclusa da La tv delle Ragazze. Con un messaggio pubblicato sui social, la conduttrice ed attrice ha voluto esprimere tutta la sua delusione nell’essere stata estromessa dalla nuova trasmissione condotta da Serena Dandini su Rai3. Alessandra Casella: “hanno chiamato a ...

