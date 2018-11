La Svizzera | più tempo per l’esame degli stralli del Morandi

ilnapolista

(Di venerdì 9 novembre 2018) Rischia di slittare la data finale del primo incidente probatorio sul ponte, previsto per la metà di dicembre: oggi, Il Secolo XIX ipotizza che si arrivi a metà gennaio. Gli accertamenti sui reperti Il motivo sarebbe che dalla, dove sono stati portati i diciassette reperti chiave del, potrebbero chiedere un’ulteriore proroga. Tra i reperti inviati all’Empa di Zurigo, lo ricordiamo, ci sono i duecatalogati con i numeri 132 e 134 che si sono staccati dalle antenne la mattina del 14 agosto, portando al collasso del ponte. Il loro esame è fondamentale per valutare lo stato di corrosione e di degrado del ponte che, secondo l’accusa, sarebbe da mettere in strettissima correlazione con la manutenzione carente che Autostrade ha effettuato in questi ultimi anni sul viadotto. La Procura non intende perdere“La possibilità che slitti la fine del primo ...