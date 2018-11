La slot machine di Nutella che genera panini casuali

slot machine vietate a Fontivegge e nei locali di proprietà del Comune : ... legge finanziaria 2006, legge di stabilità 2013 e decreto del Ministero dell'economia e finanze del 2011, . Per ciò che concerne la legge regionale del 2014, oltre alle distanze ed al tema dei ...

Spende tutta la pensione alle slot machine poi inventa una rapina per giustificarsi : Una donna di 71 anni ha speso tutto ciò che aveva in slot machine e gratta e vinci. Poi, per giustificarsi ai familiari, ha inventato una rapina a mano armata...Continua a leggere

Madre di sei figli - incinta - passava le giornate a giocare alle slot machine : di Alessandra Di Filippo C'era anche una Madre di sei figli, ancora incinta, in pieno giorno in una sala slot di Pescara, a giocare alle macchinette fra le persone identificate dalla polizia nell'...

Roma - slot machines senza regole : ecco come aggirano i controlli. La nostra video inchiesta con la telecamera nascosta : La lotta alla ludopatia? Si ferma davanti alle porte delle sale slot della Capitale. Per contrastare la febbre da gioco d?azzardo, infatti, la sindaca Raggi ha emesso un?ordinanza: stop...

Varese. Beverly : rapine a locali slot machine arrestati 5 ventenni : Sono accusati di avere compiuto una serie di rapine a locali slot machine nel Varesotto nell’ultima settimana. I Carabinieri li

L’evoluzione delle slot machine : Ne è passato di tempo da quel lontano fine Ottocento quando nasceva uno dei primi esemplari che oggi potrebbe richiamare

Online slot machines : come funzionano realmente : In Italia come in Spagna, in Europa e nel mondo, il gambling e in particolare il gioco Online, vanta migliaia

slot-machine-gratis-dipendenze-e-i-trucchi-dei-giochi : Lungi dall'esprimere giudizi di condanna sul mondo del gioco, il corso si proponeva di chiarire cosa succede quando si gioca, affinché l'ambito del gioco rimanesse tale, con la componente ludica ...

Riccione prima città regionale nella classifica dei progetti per contrastare uso slot machines : Parallelamente verranno pianificati conferenze- spettacoli rivolti agli studenti degli istituti scolastici superiori. 'La premialità assicurata a questo progetto di ampio respiro e di elevata qualità ...

L’Abruzzo proroga le licenze per le slot machine a fine legislatura. La norma bipartisan in una legge sulle montagne : La Regione Abruzzo sposta di due anni, al 2020, l’attuazione della legge regionale di contrasto al gioco patologico. Salta la data che era stata fissata da tempo: il prossimo 21 novembre sarebbe dovuto cambiare tutto per i gestori di slot machines, videopoker e simili, tant’è che diversi Comuni stavano già prendendo i provvedimenti adeguati. Ma di punto in bianco è stata decisa una larga proroga e così a novembre non scadranno più le ...