La Senatrice Malpezzi e la revisione del reclutamento docenti secondo il nuovo esecutivo

(Di venerdì 9 novembre 2018) La, nel corso di un’intervista rilasciata al portale Orizzonte Scuola, esprime le sue posizioni in scia alle dichiarazioni del ministro Bussetti di portare in cattedra giovani laureati. Ilpensiero, come potremmo definirlo, e fortemente critico dell’intero sistema didideiche impoverisce la preparazione di chi dovrà entrare in classe. Non mancano anche le bordate all’aumento del vincolo di permanenza sul posto che porterà con sé strascichi pesanti sulla futura mobilità. Ildeinon funziona. Di sicuro non servirà ad arginare la piaga del precariato. Questo specialmente al sud, dove le graduatorie sono stracolme da anni, come ad esempio le GM 2016 in Campania. Si aprono le porte ai neo laureati gettandoli allo sbaraglio, senza garantire una formazione adeguata che, per esercitare la ...