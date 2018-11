La Regione Veneto citerà cittadino abruzzese per frase pubblicata su Facebook dopo danni

Veneto : Regione - per piano sicurezza idrogeologica servono 2 - 6mld : Venezia, 5 nov. (AdnKronos) - L'ultimo piano per la messa in sicurezza idrogeologica del Veneto, commissionato dalla Regione al professor Luigi D’Alpaos dell’Università di Padova (massima autorità in materia di idraulica) risale al 2010: fu fatto dopo la grande alluvione di Ognissanti che mandò sott

Veneto : Regione - per piano sicurezza idrogeologica servono 2 - 6mld (2) : (AdnKronos) - “Pur non potendo parlare di sicurezza totale – precisa il presidente del Veneto Luca Zaia - certamente possiamo affermare di aver operato e di operare per un continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza complessive oltre che della gestione dell'emergenza". “La sicurezza idrogeo

Veneto : assessore Lanzarin - Regione capofila per azioni contro violenza su donne (3) : (AdnKronos) - Il progetto ASAP è stato finanziato con 308 mila euro dalla Commissione Europea (i soggetti aderenti integrano con altri 77 mila euro) e mette in rete otto realtà, sotto la regìa della Regione Veneto: l’associazione bulgara Naia di Targovishte, che gestisce case rifugio e tre centri pe

Veneto : assessore Lanzarin - Regione capofila per azioni contro violenza su donne : Venezia, 5 nov. (AdnKronos) - “Il 98 per cento degli autori di violenze contro le donne sono maschi e la maggior minaccia deriva dai coniugi e conviventi (54% dei casi) o dagli ex partner (23%). Studi e ricerche dimostrano che, in assenza di un percorso di recupero gli autori, anche se soggetti a co

Veneto - manca la carta igienica ma la Regione stanzia 50mila euro per i presepi nelle scuole (anche quelle private) : Quanta carta da fotocopie si può comperare con 50mila euro? A occhio e croce 10 milioni di fogli. E quanta carta igienica? Almeno 200mila rotoli. Le domande non sono peregrine, di fronte alla decisione della Regione Veneto di stanziare quella somma per finanziare i presepi che verranno allestiti per Natale nelle scuole pubbliche, private e professionali. Anche perché si sprecano le segnalazioni da parte di istituti scolastici di carenze nelle ...

Regione Veneto stanzia 50mila euro : premiate le scuole che fanno il presepe : La Regione Veneto stanzia 50mila euro da distribuire alle scuole che si presenteranno per prime e che realizzeranno il presepio per Natale. Tutto parte da un emendamento al collegato alle legge di ...

Maltempo Veneto - la Regione è disastrata ma ci si preoccupa dei cacciatori : C’è ancora qualcuno che crede che la caccia sia compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e che il cacciatore sia addirittura un custode della natura, tanto da giungere a insegnarlo ai bimbi delle elementari. Sono affermazioni apodittiche che nulla, ma proprio nulla hanno a che fare con la realtà fattuale. Basta questo a dimostrarlo. In questi giorni, come tutti sanno, il Veneto è dilaniato da fenomeni atmosferici eccezionali (che ...

Maltempo Veneto : la Regione apre il cc per i fondi di solidarietà - pronti 16 volontari abruzzesi : Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Veneto, e creare disponibilità finanziarie da utilizzare in aiuto alle popolazioni, la Regione del Veneto fa appello anche alla solidarietà, istituendo un conto corrente già attivo. Dopo l’avvio della procedura per l’attivazione di un numero sms solidale, con la richiesta formale inviata da Zaia al capo della Protezione Civile, Angelo ...

Maltempo Veneto : il Presidente della Regione Zaia ringrazia Ascotrade e Banca Intesa : “Grazie ai dirigenti di Ascotrade: quando un’azienda è espressione del territorio sa comprendere immediatamente esigenze e problemi dei suoi concittadini”. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sottolinea cosi’ la scelta della multiutility di Pieve di Soligo di sospendere il pagamento delle bollette di luce e gas per i clienti nelle zone colpite dall’eccezionale Maltempo che ha colpito il TriVeneto. “La ...

Venezia : Porto - bene Regione Veneto su rilancio area Montesyndial (2) : (AdnKronos) - Pino Musolino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale dichiara: “L’intervento della Regione Veneto ci avvicina di un altro passo all’avvio dei lavori di recupero e di rilancio dell’area “Montesyndial”, un brownfield di oltre 80 ettari dove intend

Venezia : Porto - bene Regione Veneto su rilancio area Montesyndial : Venezia, 31 ott. (AdnKronos) - "Il provvedimento adottato stamane dalla Giunta regionale veneta costituisce un passo fondamentale nel percorso di rilancio dell’area “Montesyndial”". Lo sottolinea l’Autorità di Sistema Portuale che attende ora il necessario passaggio al DIPE, Dipartimento per la prog

Veneto : contro la povertà cresce in Regione rete empori solidali (2) : (AdnKronos) - “Nel corso del 2017 la rete degli empori ha distribuito quasi 6 tonnellate e mezzo di cibo, sostenendo 32 mila famiglie, per un totale di circa 142 mila persone – rileva l’assessore – Si tratta di una forma efficace di recupero e valorizzazione delle eccedenze alimentari, e quindi di r

Veneto : contro la povertà cresce in Regione rete empori solidali : Venezia, 31 ott. (AdnKronos) - cresce in Veneto la rete degli empori della solidarietà: dai 15 del 2017 ai 20 del 2018. E la Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore al sociale Manuela Lanzarin, aumenta il sostegno pubblico, portandolo a 597.430 euro nel 2018. “Gli empori non sono sol

Maltempo : Regione Veneto segnala nuove perturbazioni per giovedì : Vicenza, 30 ott. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto oggi pomeriggio ha emesso un nuovo avviso sui possibili effetti di una perturbazione che giovedì dovrebbe interessare anche il bacino idrografico Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone, di cui fa parte Vicenza. Il peggi