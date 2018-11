La prescrizione sarà un ricordo Lo stop il giorno dopo la riforma

prescrizione - Salvini : 'In vigore entro il 2020 - ma solo se ci sarà la riforma del sistema penale' : 'La Prescrizione entrerà in vigore entro gennaio 2020, se per quella data ci sarà la riforma dell'intero processo penale per ridurre i tempi'. Lo dice Matteo Salvini. 'Se facessi entrare in vigore ...

prescrizione - Salvini : “Non ci sarà senza la riforma del processo penale” : Al di là del compromesso raggiunto sulla Prescrizione, tra M5s e Lega la tensione resta, così come il nodo politico. Perché se Bonafede e Di Maio insistono nel considerare riforma della Prescrizione e riforma penale come “due cose separate” e “non legate”, dopo la ministra leghista Bongiorno che aveva parlato di “riforme inscindibili”, ora è il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a precisare: ...

prescrizione - Bonafede : è rivoluzione. Non ci saranno più impuniti : Roma, 9 nov., askanews, - Sulla Prescrizione non ci sarà 'nessun rinvio. E' una rivoluzione di legalità. E' da 20 anni che si parla di questa legge. Dal prossimo anno non ci saranno più impuniti'. In ...

prescrizione - Bonafede 'Nessun cedimento a Salvini. La riforma sarà approvata con il ddl anticorruzione' : Prova a rivendicare il successo della mediazione di ieri, Alfonso Bonafede. Il ministro della Giustizia parla dell'intesa sulla Prescrizione ospite di Circo Massimo, su Radio Capital. E rassicura sui ...

prescrizione - Bonafede : sarà approvata con il disegno di legge anticorruzione : La riforma della Prescrizione "sarà approvata con il ddl anticorruzione" ed "entrerà in vigore nel gennaio 2020. Sono 20 anni che se ne parla, oggi c'è una rivoluzione di legalita'". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite a 'Circo Massimo', torna a spiegare i termini dell'accordo di governo raggiunto ieri. "Ieri ...

prescrizione - Bonafede : sarà approvata con il disegno di legge anticorruzione : La riforma della Prescrizione 'sarà approvata con il ddl anticorruzione' ed 'entrerà in vigore nel gennaio 2020. Sono 20 anni che se ne parla, oggi c'è una rivoluzione di legalita''. Così il ministro ...

prescrizione - Bonafede : è rivoluzione. Non ci saranno più impuniti : Roma, 9 nov., askanews, - Sulla Prescrizione non ci sarà "nessun rinvio. E' una rivoluzione di legalità. E' da 20 anni che si parla di questa legge. Dal prossimo anno non ci saranno più impuniti".In ...

prescrizione : trovato infine l'accordo - sarà bloccata dopo il primo grado - ma nel 2020 - con riforma giustizia : L'intesa tra il premier Conte e i vice Salvini e Di Maio nel vertice mattutino a P. Chigi. Tensione nelle commissioni giustizia e Affari Costituzionali della Camera. Protestano gli avvocati penalisti ...

prescrizione - Di Maio : “Provvedimento in vigore da 2020 - ma sarà già legge. Riforma penale? Le due cose sono separate” : La Riforma della Prescrizione secondo il ministro Bongiorno sarà “in vigore dopo l’approvazione della Riforma del processo penale”, mentre per il ministro Fraccaro: “anche se dovesse cadere il governo la Prescrizione entrerà in vigore comunque dal primo gennaio 2020“. Luigi Di Maio, ai microfoni del Fatto.it, spiega: “La Riforma della Prescrizione entra nel ddl anticorruzione che noi approviamo verosimilmente verso ...

Di Maio e Salvini trovano l'accordo sulla riforma della prescrizione. I 5 Stelle si piegano - ci sarà ma slitta : È durato poco meno di un'ora il vertice a Palazzo Chigi sulla riforma della prescrizione. Al termine l'annuncio: "Abbiamo trovato la quadra". E l'intesa prevede che la riforma verrà approvata subito, ma entrerà in vigore successivamente, slitta di un anno. Questo per consentire una riforma complessiva del processo penale e assicurare, nelle intenzioni del Governo, tempi certi alla giustizia.Proprio il rischio che i processi ...

prescrizione - Salvini : “Ci sarà ma in contesto ampio. Con Di Maio ho sempre risolto problemi in un quarto d’ora” : “Per me la maggioranza è Lega-M5s: Salvini, Di Maio, Conte e il contratto di governo”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Otto e Mezzo, su La7. Sulle tensioni coi 5 Stelle in relazione alla riforma della Prescrizione, spiega: “Noi vogliamo processi più veloci. In questi 5 mesi con Di Maio, quando ci sono stati dei problemi, in un quarto d’ora li abbiamo risolti. Ieri sui social ho scritto che vedevo la partita e ...

Primo ok al dl sicurezza. Salvini : ci sarà intesa anche su prescrizione : Roma, 7 nov., askanews, - Fra decreto sicurezza e trattativa sulla prescrizione, il destino della coalizione gialloverde è in ballo in una giornata importante. Giornata nella quale la Lega ha ...

Primo ok al dl sicurezza. Salvini : ci sarà intesa anche su prescrizione : ... il decreto sicurezza che ridisegna, fra le altre cose, buona parte della politica sulla gestione dei migranti.La fiducia del Senato, con 163 sì, erano 171 il 5 giugno, ma i voti realmente venuti ...

Penalisti a Bonafede : ritiri emendamento prescrizione o sarà lotta dura : Roma, 6 nov., askanews, - 'Ritirare l'emendamento sulla prescrizione, o sarà lotta dura, i diritti costituzionali non si toccano'. Così il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Gian ...