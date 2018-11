La NATO ci uccide ancora

Treviso - tumore uccide a 49 anni un papà carabiniere : Alessandro era anche alle NATO re : Originario di Treviso , lavorava in Battaglione a Mestre dopo aver servito l'Arma anche in Friuli Venezia Giulia. Lascia la moglie e due figli.Continua a leggere

Dramma in casa - cane di famiglia morde alla testa il neo NATO di 20 venti giorni e lo uccide : Il cane , un esemplare adulto di pastore belga, faceva parte della famiglia già da anni e non aveva mai mostrato alcun segno di aggressività. All'orribile scena hanno assistito con orrore gli stessi genitori del bimbo rimasti sotto shock dopo aver dovuto separare il cane dal piccolo prima di chiamare i soccorsi.Continua a leggere

"Hanno allentato i bulloni delle ruote dell'auto - volevano uccidermi". La denuncia del CoordiNATOre Lega nel Nord Sardegna : "volevano uccidermi. In giornata presenterò un esposto alla Digos di Sassari per trovare i responsabili". Non ha dubbi Giovanni Nurra, Coordinatore della Lega per il Nord Sardegna. Dieci giorni fa ha rischiato di rimanere vittima di un incidente stradale: ignoti, agendo di notte, hanno allentato i bulloni che sostengono le ruote posteriori della sua auto. Per Nurra è stato di un attentato. "Potevano uccidere me e la mia famiglia", ...